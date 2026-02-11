В Одесу мчить весна: коли чекати до +10 градусів тепла та дощів

Потепління в Україні розпочнеться з південних регіонів

Найближчими днями в Одесі, ймовірно, будуть теплими. У більшості випадків стовпчики термометрів триматимуться на плюсових відмітках.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними фахівців сервісу Meteofor, з 11 по 16 лютого в Одесі встановиться тепла погода — 0+7 градусів. Однак усі ці дні може йти дощ.

Погода в Одесі у лютому

При цьому синоптики сайту Meteo.ua ще оптимістичніші у своєму прогнозі. Вони вважають, що потепління триватиме до кінця місяця, а температура повітря ближче до кінця лютого може досягати +10 градусів. Також можливі опади у вигляді дощу протягом кількох днів.

Погода в Одесі у лютому

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну тепло у другій декаді лютого починаючи із західних та південних регіонів.

Потепління супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою. Упродовж другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та туман. Місцями можливі короткочасні ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно із південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с.

Погода в Україні

