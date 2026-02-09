Українці масово труяться "невідомою речовиною"? Що відомо

Неправильне використання генераторів може призвести до серйозних наслідків

Мережею поширилася інформація, нібито в Полтавській області люди почали "масово" труїтися невідомою речовиною. Проте в ДСНС заявили, що це не відповідає дійсності, насправді йдеться про випадки отруєння чадним газом.

На Полтавщині масові отруєння "невідомою речовиною"?

У мережі поширилася інформація про масове отруєння невідомою речовиною на Полтавщині

Про отруєння шістьох людей невідомою речовиною дійсно повідомили у ДСНС Полтавщини. Обидва випадки сталися 8 лютого — четверо людей (зокрема двоє дітей) отруїлися у Полтавському районі та двоє людей (одна дитина) — у Полтаві, йдеться у зведенні про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Полтавської області за добу.

У ДСНС дійсно дали таку інформацію

Чим насправді отруїлися люди у Полтавській області — заява ДСНС

Проте коли інформація почала ширитися, у ДСНС зробили заяву, що інформація про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей. За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом.

За вихідні від отруєння чадним газом загинуло четверо українців

За неповні вихідні 7-8 лютого, за даними ДСНС, через отруєння чадним газом в Україні загинуло четверо людей. Ще 25 постраждали (з них 15 дітей).

Серед постраждалих цілі родини з зовсім маленькими дітками. Зранку у неділю у с. Жуківці на Київщині через порушення правил використання генератора постраждала родина, зокрема діти 2024 та 2025 років народження.

Крім того, від несправності пічного та газового опалення на Тернопільщині та у Вінниці загинули четверо людей (по двоє у кожному регіоні). Переважно інциденти сталися у сільській місцевості та охопили вісім областей.

Найпоширенішою причиною отруєння чадним газом у вихідні 7-8 лютого стали генератори (5 випадків). Люди продовжують ставити їх надто близько до вікон або навіть у приміщеннях, що суворо заборонено.

Два випадки отруєнь через несправність пічного опалення. Причини у тріщинах в печах, передчасно закритих заслінках. Ще два випадки отруєння зафіксовано через несправність газового обладнання.

