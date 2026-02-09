Знижки в майже 40%: на чому можна зекономити в "АТБ" протягом цілого місяця

Найбільший "жовтий цінник" висітиме на сосиски

У мережі супермаркетів "АТБ" діють приємні знижки на популярні продукти. У межах акції "Янголи Мрії", яка триватиме до 10 березня, покупці мають ще близько 30 днів, щоб скористатися пропозиціями зі зниженими цінами до 36%.

"Телеграф" розповів, які продукти в магазині можна придбати за найбільшими знижками протягом місяця. Йдеться про товари повсякденного вжитку.

На чому вдасться зекономити

Найбільшу знижку отримали сосиски "М’ясна лавка" "До пюрешки" вагою 450 грамів. Їхня акційна ціна становить 84,9 грн замість 131,5 грн, що дозволяє зекономити майже 50 грн. Це одна з найвигідніших пропозицій у межах поточної акції.

Також зі знижкою продається гречана каша "Розумний вибір" зі свининою (340 г). Її можна придбати за 42,8 грн замість 61,2 грн, що відповідає зниженню ціни на 31%. Аналогічна знижка діє і на горохову кашу цього ж бренду, яка коштує 40,9 грн замість 57,7 грн.

Серед заморожених продуктів увагу привертають вареники "Своя лінія" з картоплею вагою 0,9 кг. Акційна ціна становить 50,7 грн, тоді як раніше товар коштував 72,4 грн. Розмір знижки — 30%.

Крім того, за зниженою ціною в "АТБ" можна придбати крекер "День у день" з маком (240 г). Під час акції його продають за 23,9 грн замість 33,9 грн, — на 30% менше.

Що купити в "АТБ". Фото: скріншот з магазину

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які популярні 10 продуктів та товарів можна купити в "АТБ" зі знижками не менше 40%.