Кропивницький під масованим ударом, ворог бив навіть "Кинджалами": що відомо

Атака триває — до міста летять ще дрони

Росія атакує Кропивницький ракетами та дронами. У місті пролунав вибух. Обласний центр під ударом з ночі — спочатку ворог атакував тільки далекобійними дронами, а вже зранку поцілив ракетами.

Загалом, як свідчать дані місцевих джерел, з опівночі чули близько 10 вибухів. За даними моніторингових каналів, по Кропивницькому били крилатими ракетами "Х-59/Іскандер-К", запустили "Кинджали" з Міг-31 та кілька реактивних безпілотників "Герань-3" та інших дронів.

"До удару по Кропивницькому залучено щонайменше 15х БпЛА "Герань-2/Гарпія-А1", 4х КР "Х-59/69" та 2х АРБ "Кинджал"", — йдеться в повідомленні.

Удари по Україні в ніч та ранок 6 лютого

Зазначимо, що ця атака — надзвичайно сильна. До цього Кропивницький чув вибухи в кінці січня. Щодо сил, які росіяни скерували проти цього міста — ракети Х-59 це ракети "повітря-поверхня", які запускаються ворожими пілотами при прямій видимості цілі. "Іскандер-К", це по суті — Калібр, що можуть пускати з землі. Ракета потужна — 450 кг вибухової речовини, і саме нею били по Кабміну. "Кинджали" відомі тим, що мають гіперзвукову швидкість та маневрують — вони складні цілі для сил ППО.

Швидкість дольоту "Кинджала" до міст України

Що ж до безпілотників "Герань-3", то це реактивний дрон, який здатний розігнатися до 550–600 км/год та пролетіти відстань до 1,5 тисячі кілометрів. Тип інших дронів, що летять на місто не вказаний.

Попередня атака "Кинджалами" на Кропивницький була 13 грудня. Тоді ворог цілився в енергетичну інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія прицільно б'є касетними снарядами по ринку в Дружківці на Донеччині. Не полишають окупанти в спокої і столицю України.