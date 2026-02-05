Операція "Ухилянт": правоохоронці провели масштабні обшуки по всій Україні (фото)

Викриття схем ухилення від військової служби в Україні триває

В Україні продовжується розшук ухилянтів від військової служби. Так, в рамках реалізації VI етапу заходів за напрямом "Опікун" правоохоронці провели 138 обшуків у 20 областях.

За новими фактами ухилення від військової служби підозри отримали 110 військових та цивільних осіб. Про це повідомила пресслужба УВБ у ЗСУ ГУ ВСП.

Що треба знати:

Правоохоронці провели черговий етап операції "Ухилянт"

По всій Україні проведено 138 обшуків

В результаті про підозру оголошено 110 фігурантам, а 6 обвинувальних актів направлено до суду

"Управління внутрішньої безпеки у ЗС України Головного управління ВСП у взаємодії з підрозділами Національної поліції проводять масштабні перевірки щодо фактів можливого ухилення від мобілізації та виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану", — йдеться в повідомленні.

Зазаначається, що окремі військовослужбовці та військовозобов’язані ухилялися від виконання обов’язків військової служби, шляхом подання до військових частин документів із неправдивими відомостями щодо стану власного здоров’я або здоров’я близьких осіб, що надавало підстави для незаконного звільнення зі служби.

"Управлінням внутрішньої безпеки ГУ ВСП, працівниками ДСР НПУ, ГСУ НПУ, слідчими підрозділами ГУНП та УСР, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проведено 138 обшуків. У результаті повідомлено про підозру 110 фігурантам. А 6 обвинувальних актів за ст.336 ККУ направлено до суду", — додали в пресслужбі.

Правоохоронці провели обшуки в рамках операції "Ухилянт"

В Національній поліції уточнили, що наразі йдеться про використання фальсифікованих медичних довідок та документів про нібито необхідність догляду за родичами з інвалідністю. Саме ці документи фігуранти подавали до відповідних органів для отримання відстрочок від мобілізації або дострокового припинення військової служби.

"У деяких випадках перевірки показали, що особи, за якими нібито мали здійснювати догляд фігуранти, фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я чоловіків призовного віку", — вказано у повідомленні.

В результаті операції підозру оголошено 110 громадянам

Більше того, правоохоронці встановили випадки "подвійного" правопорушення. Деякі військовослужбовці за допомогою фіктивних довідок не лише припиняли проходження служби, а й незаконно отримували передбачені законодавством виплати.

Проведено 138 обшуків у 20 областях України

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Полтаві готують жорстку схему розшуку ухилянтів. Таких людей планують виявляти під час звернення до ЦНАПів та інших держустанов.