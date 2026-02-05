Операция "Уклонист": правоохранители провели масштабные обыски по всей Украине (фото)

Разоблачение схем уклонения от военной службы в Украине продолжается

В Украине продолжается розыск уклонистов от военной службы. Так, в рамках реализации VI этапа мероприятий по направлению "Опекун" правоохранители провели 138 обысков в 20 областях.

По новым фактам уклонения от военной службы подозрения получили 110 военных и гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба УВБ в ВСУ ГУ ВСП.

Что нужно знать:

Правоохранители провели очередной этап операции "Уклонист"

По всей Украине проведено 138 обысков

В результате о подозрении объявлено 110 фигурантам, а 6 обвинительных актов направлено в суд

"Управление внутренней безопасности в ВС Украины Главного управления ВСП во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции проводят масштабные проверки по фактам возможного уклонения от мобилизации и исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные военнослужащие и военнообязанные уклонялись от исполнения обязанностей военной службы путем представления в воинские части документов с ложными сведениями о состоянии собственного здоровья или здоровья близких лиц, что давало основания для незаконного увольнения со службы.

"Управлением внутренней безопасности ГУ ВСП, работниками ДСР НПУ, ГСУ НПУ, следственными подразделениями ГУНП и УСС, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проведено 138 обысков. В результате доложено о подозрении 110 фигурантам. А 6 обвинительных актов по ст.336 УК направлено в суд", — добавили в пресс-службе.

Правоохранители провели обыски в рамках операции "Уклонист"

В Национальной полиции уточнили, что речь идет об использовании фальсифицированных медицинских справок и документов о якобы необходимости ухода за родственниками с инвалидностью. Именно эти документы фигуранты подавали в соответствующие органы для получения отсрочек от мобилизации или досрочного прекращения военной службы.

"В некоторых случаях проверки показали, что лица, за которыми якобы должны были осуществлять уход фигуранты, фактически не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянном надзоре. В других эпизодах медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста", — говорится в сообщении.

В результате сделки подозрение объявлено 110 гражданам

Более того, правоохранители установили случаи "двойного" правонарушения. Некоторые военнослужащие посредством фиктивных справок не только прекращали прохождение службы, но и незаконно получали предусмотренные законодательством выплаты.

Проведено 138 обысков в 20 областях Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Полтаве готовят жесткую схему розыска уклонистов. Таких людей планируют выявлять во время обращения в ЦПАУ и другие госучреждения.