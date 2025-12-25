Керував Міноборони під час АТО: де зараз Полторак, якого Росія оголосили у розшук (фото)

У 2019 році Полторак пішов у відставку

Степан Полторак очолював Міністерство оборони України з 2014 по 2019 рік, змінивши на посаді Валерія Гелетея. Саме на цей період припав початок збройної агресії Росії на Донбасі. Але зараз колишній чиновник не з’являється в інформаційному просторі.

Що відомо:

Степан Полторак був командувачем Національної гвардії України, а потім міністром оборони

У 2019 році чиновник подав у відставку і відтоді веде непублічне життя

2025 року ексміністра оборони в Росії оголосили в розшук

Степан Полторак — що про нього відомо

Український чиновник Степан Полторак народився 1965 року у селі Весела Долина на Одещині. Військову освіту здобув в училищі МВС СРСР у Кірові, після чого почав службу і поступово підіймався кар’єрними сходами, пройшовши шлях від командира взводу до керівника великих військових підрозділів.

Степан Полторак очолював Міноборони, Фото: Facebook.com/generalpoltorak

На початку 2000-х Полторак зайняв один із ключових постів у системі МВС України, очоливши Академію внутрішніх військ. Широку популярність він здобув після Революції Достоїнства. У 2014 році в. о. президента Олександр Турчинов призначив його командувачем Національної гвардії України, а незабаром Полторак отримав звання генерал-полковника.

Степан Полторак отримав звання генерала армії, Фото: Facebook.com/generalpoltorak

Того ж року він очолив Міністерство оборони України. Перед призначенням Полторак пройшов перевірку на детекторі брехні, ставши першим міністром в Україні, котрий публічно погодився на таку процедуру. Пізніше президент Петро Порошенко надаі йому звання генерала армії та включив до складу Ради національної безпеки та оборони.

Степан Полторак їздив до зони АТО, Фото: mil.gov.ua

Період його роботи припав на початок російської військової агресії на Донбасі. Полторак їздив у зону АТО та регулярно коментував ситуацію на полі бою, ставши однією з ключових осіб військового керівництва України.

Степан Полторак та Петро Порошенко, Фото: Facebook.com/generalpoltorak

Паралельно він займався реформуванням армії, орієнтуючи її на стандарти НАТО та адаптацію до умов війни.

У жовтні 2018 року Степана Полторака було звільнено з військової служби указом експрезидента Петра Порошенка. Але після цього залишився керувати Міністерством оборони як цивільна особа. У 2019 році Полторак подав у відставку.

Степан Полторак пішов у відставку у 2019 році, Фото: Вікіпедія

Де зараз Степан Полторак і чим займається

Після виходу з політики Степан Полторак вибрав непублічний спосіб життя. Він практично зник із медійного простору.

Степан Полторак у 2020 році, Фото: Facebook.com/generalpoltorak

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Полторак робив публікації на своїй сторінці у Facebook, закликаючи українців до єдності та підтримки ЗСУ.

Остання його публікація датована 6 грудня 2022 року. Того дня Полторак привітав українських військових із Днем Збройних Сил України, подякував їм за службу та висловив вдячність за стійкість та відданість країні.

Степан Полторак веде непублічне життя, Фото: Facebook.com/generalpoltorak

У серпні 2025 року ім’я ексміністра знову з’явилося на порядку денному. МВС Росії оголосило у розшук чотирьох колишніх міністрів оборони України, які обіймали цю посаду з 2014 року. У відповідній базі відомства з’явилися Михайло Коваль, Степан Полторак, Андрій Загороднюк та Валерій Гелетей.

