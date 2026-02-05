Отримав премію від Сталіна та відмовився від громадянства України: хто зображений на купюрі у 1000 гривень

НБУ мав і інші кандидатури, які могли бути зображені на банкноті

Купюра номіналом у 1000 гривень з’явилася в Україні у жовтні 2019 року. На ній зобразили вченого Володимира Вернадського, що викликало дискусії у суспільстві.

"Телеграф" вирішив розповісти, чому багато українців були проти такого вибору, і чиє зображення могло б прикрасити банкноту. Як розповіли у НБУ, обговорювалися й інші кандидатури.

Як виглядає купюра у 1000 гривень

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року – це блакитна купюра розміром 75 на 160 мм. На аверсі зображено академіка Володимира Вернадського, на реверсі – будівлю Президії Національної академії наук України.

Тисячогривнева купюра. Фото: НБУ

Купюра має високий рівень захисту, включаючи елементи з кінетичним ефектом та рельєфні елементи, що переходять від темно-пурпурового до темно-коричневого кольору.

Хто такий академік Вернадський і чому це не найвдаліший вибір

Володимир Вернадський – видатний учений, який відомий як дослідник природи, що зробив внесок у мінералогію, радіогеологію, геохімію і біогеохімію. Він також розробив натурфілософське вчення про біосферу та перехід її в ноосферу. Вернадський прославився як науковий теоретик, систематизатор та організатор.

Однак, коли з’явилася купюра із зображенням Вернадського, це викликало обурення інтернет-користувачів. Коментатори писали:

– Загалом немає поваги до українців, усе українізують, але Вікіпедія пише, що Вернадський мав дуже маленьке відношення до України. Він народився, працював і помер у Росії, вся родина звідти, і кілька років перебував на території України. Чому він на купюрі? Вулиці перейменовують, а тут таке?

– Не зрозуміло чому росіянин, який народився у Росії, навчався у Росії, працював у Росії, помер у Росії, має бути на українській банкноті. Хто ухвалив це принизливе рішення?

Доктор філософії, заслужений діяч науки та техніки України, професор, голова Вченої ради Національного університету "Острозька академія", письменник та публіцист Петро Кралюк написав колонку на "Радіо Свобода", де негативно висловився з цього приводу.

Він зазначив, що Вернадський народився у Санкт-Петербурзі, а помер у Москві, проживши в Україні лише кілька років. При цьому 1918 року відмовився прийняти українське громадянство, оскільки вважав, що Україна має стати частиною федеративної Росії.

Кралюк також звернув увагу на співпрацю вченого із більшовиками. У 1943 році він отримав Сталінську премію, що говорить багато про що.

Хто міг бути зображений на банкноті

Відповідаючи на обурені коментарі громадян у Facebook, у Національному банку України пояснили, чому ухвалили таке рішення:

– Вибір на користь Володимира Вернадського – це спільне рішення українських науковців та інституцій, зокрема з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури, Інститутом історії України НАН України, Українським інститутом національної пам’яті.

У НБУ також назвали імена знаменитих українців, кандидатури яких також розглядалися:

– Серед інших постатей називалися історик Микола Костомаров, письменник Олександр Довженко, князь Данило Галицький, гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний та Павло Скоропадський. Але серед усіх пропозицій була спільна одна – Володимира Вернадського. Він – візіонер свого часу, який заклав фундамент для розвитку науки не лише в Україні, а й у світі, тому не дивно, що саме він став першим вченим, зображеним на гривневих банкнотах.

А представник Нацбанку Віктор Зайвенко на брифінгу заявив, що наша банкнотна низка прикрашена портретами видатних українців, але вчених серед них досі не було. Це також стало важливим фактором при ухваленні рішення.

Раніше ми розповіли, хто зображений на українських гривнях. Кожна купюра розповідає про людину, яка зробила значний внесок у розвиток держави, науки, культури чи боротьбу за незалежність.