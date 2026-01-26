До 19 годин без світла. Які графіки діють у всіх регіонах України 26 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у понеділок, 26 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі"

Київ та Київська область

Київ та Київська область живуть у режимі екстрених відключень електроенергії. Графіки не працюють.

Волинська область

Графік відключення світла у Луцьку та Волинській області 26.01.2026

Вінницька область

Графік відключення світла у Вінницькій області 26.01.2026

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 26.01.2026

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 26.01.2026

Закарпатська область

Графік відключення світла у Закарпатській області 26.01.2026

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 26.01.2026

Івано-Франківська область

Графік вимкнення світла в Івано-Франківській області 26.01.2026

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 26.01.2026

Львівська область

Графік відключення світла у Львівській області 26.01.2026

Миколаївська область

Графік відключення світла у Миколаївській області 26.01.2026

Одеська область

Графік відключення світла на Одещині 26.01.2026

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 26.01.2026

Рівненська область

Графік відключення світла у Рівненській області 26.01.2026

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 26.01.2026

Тернопільська область

Графік відключення світла у Тернопільській області 26.01.2026

Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 26.01.2026

Хмельницька область

Графік відключення світла у Хмельницькій області 26.01.2026

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 26.01.2026

Чернівецька область

Графік відключення світла Чернівці та область 26.01.2026

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 26.01.2026

