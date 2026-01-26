До 19 годин без світла. Які графіки діють у всіх регіонах України 26 січня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у понеділок, 26 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ та Київська область
Київ та Київська область живуть у режимі екстрених відключень електроенергії. Графіки не працюють.
Як повідомляв "Телеграф", раніше в YASNO пояснили, коли Київ зможе повернутися до графіків.