Коли Київ зможе повернутися до графіків. Гендиректор YASNO пояснив, від чого це залежить

Послаблення морозів має позитивно відзначитися на ситуації зі світлом у столиці

Ситуація з енергопостачанням у Києві через наслідки російських атак — одна з найскладніших в Україні. Багато будинків отримує електроенергію практично в ручному режимі, і прогнозувати, коли столиця може повернутися до звичайних графіків, складно.

Що треба знати:

Ситуація зі світлом у столиці дуже складна, давати прогнози важко

На терміни повернення до графіків впливають три чинники — погода, швидкість відновлення та нові обстріли

Подекуди світло вимикають та вмикають у ручному режимі

Про це у відповідь на запит "Телеграфа" розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. У ДТЕК заявили, що у Києві "електрики для графіків бракує". Тим часом експерт з питань енергетики Олександр Харченко припустив, що "десь за 5-7 днів у Києві можна буде хоча б чітко працювати за графіком".

Щиро кажучи, робити якісь припущення наразі не видається доцільним. Адже стійкість системи в конкретний момент залежить від кількох факторів, — пояснив Коваленко

Що впливає на терміни, коли Київ зможе повернутися до графіків

Перший фактор — погода. Мороз, сніг, дощ прямо впливають і на роботу енергосистеми, і на швидкість відновлення, наголосив глава YASNO.

Ми знаємо, що взимку кожні -5 градусів додають до споживання від 100 МВт – люди догріваються, коли централізованого опалення не вистачає. Підвищене навантаження може впливати на міцність систем та кількість аварій на мережах, — Сергій Коваленко

Другий фактор — відновлення. За словами гендиректора YASNO, кожна наступна аварія знижує міцність системи — можливо, в ході наступного ремонту доведеться міняти більше обладнання тощо.

Третій фактор — обстріли. Неможливо заздалегідь знати, куди "прилетить" та наскільки серйозними будуть наслідки.

Складно передбачити, якою буде тяжкість наступної атаки, чи потрапить снаряд у якусь підстанцію, яким буде обсяг уражень. Якими будуть супутні фактори – та ж погода, наявність обладнання, швидкість відновлення, — пояснив гендиректор YASNO

Сергій Коваленко

Коли у Києві можуть запровадити планові графіки відключень

Ситуація у Києві – одна з найскладніших в Україні за весь час через комбінацію тих чинників, які ми вже зазначили. Ми сподіваємося, що коли потеплішає, то навантаження на мережу трохи спаде, — Сергій Коваленко

Чому когось не вимикають по кілька діб, а у сусідніх будинках немає світла по 15-17 годин

Гендиректор YASNO прокоментував скарги киян, що нібито "модні" мікрорайони, типу Новопечерських Липок мають світло 24/7 у "ручному режимі", що не дуже схоже на справедливий розподіл електроенергії. Коваленко пояснив, чому когось не вимикають по кілька діб, у той час як будинки по сусідству страждають від вимкнень по 15-17 годин.

У Києві після останніх обстрілів діють екстрені відключення. І насправді значна кількість будинків отримує електроенергію практично в ручному режимі – енергетики приїжджають, підключають їх до мережі, потім так само приїжджають і вимикають, — розповів він

Крім того, додав фахівець, два будинки, що стоять поруч, можуть бути підключені до різних ліній. Одна з них може бути пошкоджена, а інша — ні.

І тоді ситуація складається так, що пошкоджену – ремонтують, електроенергію на неї подають дуже обмежено й обережно. Натомість на сусідню лінію віддають те, що не можуть передати на пошкоджену, — пояснив Коваленко

Є й ще одна причина, чому у будинках, що стоять поруч, різна тривалість відключень. Хтось може бути елементарно краще підготовлений, має резервне живлення. Ззовні будинку зазвичай цього не видно, зазначив Коваленко.

Нагадаємо, голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра у бліц-інтерв'ю "Телеграфу" пояснив, коли Київ повернеться до стабільних графіків. На його думку, це буде можливо вже на початку наступного тижня.