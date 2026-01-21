Харків майже місяць заливатиме дощами та засипатиме снігом: коли прогнозується нестійка погода

Через затяжні опади зі снігом та невеликі морози у місті буде постійна ожеледиця

У Харкові найближчими тижнями очікується різке потепління, але разом з тим у місто завітають затяжні дощі та сніг. Протягом місяця днів, коли буде сухо, прогнозується замало.

Детальніше про прогноз погоди написав "Телеграф". Дані взяли зі синоптичного ресурсу "Мeteofor".

Харків накриє нестійка погода з постійними опадами

Упродовж 21-25 січня в Харкові утримуватиметься холодна погода. Денна температура повітря становитиме близько -8…-6 °C, уночі можливі морози до -12…-9 °C. На вихідних прогнозується сніг.

В кінці січня температура повітря підвищиться до -1…+2 °C у денні години. Вночі все ще будуть суттєві морози — до -8 градусів. Через коливання температури опади часто матимуть змішаний характер — мокрий сніг із дощем. Найсильніші опади передбачаються у четвер, 29 січня.

На початку наступного місяця, 2-8 лютого, погода майже не зміниться. Дощі супроводжуватимуться снігом увесь період, іноді посилюватимуть свою інтенсивність. Сильних морозів не очікується, але заморозки точно будуть. Вдень температура коливатиметься в межах -1…0, а вночі — -4…-2 градусів.

Дощі зі снігом передбачаються і впродовж 9-15 лютого. Лише у понеділок їх не прогнозується. Показники на термометрах у денний час перебуватимуть в коридорі -2…-1 градусів, а в нічний — -5…-4 градусів.

Через часті опади та перепади температур можливе утворення ожеледиці та погіршення дорожніх умов. Жителям Харкова рекомендують враховувати погодні умови під час планування поїздок.

Погода у Харкові. Фото: Мeteofor

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні вдарить справжній "дубак".