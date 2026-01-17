Світло є, але не для всіх: чому генератори не підключають до енергосистеми

Торгові центри та супермаркети мають надлишок генерації, але використовують його лише для себе

Приватна генерація електроенергії може допомогти зменшити тривалість вимкнень, але за умови роботи собі в збиток. Для цього її потрібно приєднати до об'єднаної енергетичної системи України.

Що потрібно знати:

Для власників установок робота в єдиній системі економічно невигідна

Бізнес із власною генерацією забезпечує лише себе, не маючи стимулу ділитися надлишком

Про це "Телеграфу" в інтерв'ю розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Він пояснив, що коли кожен встановлює генератор у дворі і користується електроенергією коли вона є не, допомагає підвищити стійкість системи в цілому.

Проте стимулу приєднуватися до загальної мережі такі користувачі не мають. Зокрема через вартість. Для побутових споживачів електроенергія коштує 4,32 грн. Для тих, в кого двозонні лічильники — 2,16 грн вночі. А от собівартість при генерації електроенергії на малих енергетичних установках стартує від 5 грн за кіловат-годину.

Приєднуючись до системи, власник цієї установки просто зазнає збитків від цього. Всі суб'єкти господарювання, навіть маючи свої енергетичні установки, якими вони можуть забезпечити себе і навіть сусідів, все одно цього не роблять, тому що це їм не вигідно. Це для них збитково. Геннадій Рябцев, експерт з енергетики

Він пояснив, що прикладом такого використання є торгівельні центри, супермаркети, розважальні центри, які навіть маючи надлишок генерації, вмикають все що можна, адже енергії достатньо. "Але енергії достатньо для них лише", — наголошує експерт.

