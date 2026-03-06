"Слава Україні" на вашій ділянці: чому цей сорт винограду називають шедевром народної селекції
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
І патріотично, і красиво, і дуже смачно
Великою популярністю користується виноград "Слава Україні", який встиг себе зарекомендувати з найкращого боку в усіх регіонах нашої країни і навіть за її межами.
Опис сорту винограду "Слава Україні":
- дозріває на початку серпня;
- грона до 2 кг, жовті ягоди 15-20 г;
- смак гармонійний, гарне цукронакопичення;
- висока стійкість до хвороб, тріску;
- морозостійкість мінус 23-24 градуси.
Микола Павлович Вишневецький відомий тим, що у своїй селекційній діяльності прагнув створити виноград, непідвладний тріску ягід, а також стійкий до грибкових захворювань. Серед його відомих форм: Хамелеон, Валек, Подарунок Ірині, Смуглянка, Солдатський та інші.
Але "Слава України" вирізняється з-поміж них. Чому? Справа в тому, що в народній селекції рідко можна зустріти виноград з великою ягодою та раннім терміном дозрівання, та ще й з красивими великими гронами. Приємний смак, що не приїдається, тільки доповнює ефектну картину.
@semcirina Виноград Слава Украине, селекция киевского нарсела Н.П.Вишневецкого. Сначала распространялся как Ранний Палыча, затем кто-то уверял, что это разные формы. Когда все прояснилось, любители солнечной ягоды высоко оценили этот замечательный виноград, достойный стать сортом. Слава Украины, ранний, созревает в начале августа, хорошо висит, в треске не замечен. Ягода тяжёлая, транспортабельная, вкус гармоничный, мякоть мясистая, осы обходят стороной.#виноград #uva #grapes ♬ оригинальный звук - Виноградник на Лавандовой
До того ж цей виноград має помірно пухкі грона, не вимагає проріджування. А стабільно висока врожайність просто вражає: за будь-яких погодних примх ваш урожай приноситиме лише позитивні емоції.
До речі, спочатку виноград "Слава України" називався "Ранній Палич" на честь оригінатора.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які сорти винограду найбільше купували на ринку у 2025 році.