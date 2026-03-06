"Слава Україні" на вашій ділянці: чому цей сорт винограду називають шедевром народної селекції

І патріотично, і красиво, і дуже смачно

Великою популярністю користується виноград "Слава Україні", який встиг себе зарекомендувати з найкращого боку в усіх регіонах нашої країни і навіть за її межами.

Опис сорту винограду "Слава Україні":

дозріває на початку серпня;

грона до 2 кг, жовті ягоди 15-20 г;

смак гармонійний, гарне цукронакопичення;

висока стійкість до хвороб, тріску;

морозостійкість мінус 23-24 градуси.

Микола Павлович Вишневецький відомий тим, що у своїй селекційній діяльності прагнув створити виноград, непідвладний тріску ягід, а також стійкий до грибкових захворювань. Серед його відомих форм: Хамелеон, Валек, Подарунок Ірині, Смуглянка, Солдатський та інші.

Виноград "Слава Україні", урожай 2025 року в Дніпропетровській області

Але "Слава України" вирізняється з-поміж них. Чому? Справа в тому, що в народній селекції рідко можна зустріти виноград з великою ягодою та раннім терміном дозрівання, та ще й з красивими великими гронами. Приємний смак, що не приїдається, тільки доповнює ефектну картину.

До того ж цей виноград має помірно пухкі грона, не вимагає проріджування. А стабільно висока врожайність просто вражає: за будь-яких погодних примх ваш урожай приноситиме лише позитивні емоції.

До речі, спочатку виноград "Слава України" називався "Ранній Палич" на честь оригінатора.

