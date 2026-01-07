Мер якого міста України отримує зарплату, меншу за середню по Україні (документ)

Це менше, ніж середня зарплата по Україні

Мер Чернівців за 2025 рік отримав понад 740 тисяч гривень нарахованої зарплати. Після сплати податків та військового збору посадовець отримав на руки 570 тисяч гривень.

Про це повідомили в мерії Чернівців у відповідь на запит "Телеграфу". Посадовий оклад міського голови протягом минулого року становив 24 866 гривень. Для порівняння, середня зарплата в Україні у листопаді 2025 року склала 27 167 грн.

Оклад міського голови встановлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 березня 2006 року. Цей документ регулює розміри посадових окладів для керівників місцевого самоврядування.

Відповідь на запит "Телеграфу

Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 2025 році мер Чернівців не отримував. Також посадовцю не нараховували та не виплачували допомогу для оздоровлення. Розмір окладу залишався незмінним протягом усього 2025 року.

Роман Клічук

Довідка:

Роман Клічук обіймає посаду мера Чернівців з 30 листопада 2020 року. Він переміг у другому турі виборів, отримавши понад 59% голосів. До обрання на посаду міського голови працював підприємцем. Клічуку 52 роки, він народився в Чернівцях у родині лікарів. За освітою медик, закінчив Чернівецький медичний університет.

Нагадаємо, "Телеграф" також розповідав, яка зарплата у начальника Черкаської ОВА. Найменшу зарплату він отримав у січні минулого року.