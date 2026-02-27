Будете три роки ходити у боргах: категорично не робіть цього у свято 27 лютого

Не варто 27 лютого ігнорувати важливі традиції та заборони

У п’ятницю, 27 лютого, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять Прокопія Декаполіта, сповідника віри та подвижника. За старим стилем це свято припадало на 12 березня.

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Прокопій Декаполит — християнський святий VIII століття, чернець і сповідник. Прославився як подвижник, який виступав проти іконоборства за часів гонінь на шанувальників ікон. За свою вірність християнському вченню Прокопій зазнавав переслідувань та страждань, але не відмовився від своїх переконань.

Що можна робити 27 лютого:

Сьогодні слід звертатися з молитвами до подвижника Прокопія та попросити зцілення від хвороб та захисту;

Цього дня важливо допомагати нужденним, бо добро обов’язково повернеться сторицею;

Принесіть сьогодні в дім соснову гілку. Вважається, що вона очищає повітря і дарує здоров’я всій сім’ї цілий рік;

27 лютого вважається вдалим для будь-яких покупок. Отримана річ принесе радість і прослужить довго.

Що не можна робити 27 лютого:

Цього дня заборонено виконувати фінансові операції. Є застереження, що удача може від вас відвернутися;

Заборонено сьогодні відмовляти людям у проханнях, щоб не втратити добробуту;

Не рекомендується в цей день стригтися, бо погано ростиме волосся;

Поганим знаком вважається 27 лютого позичати гроші, бо наступні три роки ходитимете у боргах

Народні прикмети на 27 лютого:

Яка погода буде сьогодні, такою буде й серпень;

Граки прилетіли — до ранньої весни.

