"Укрзалізниця" запускає нову платну послугу. Українці вже критикують

Перші 10 хвилин користування інтернетом у поїздах будуть безкоштовними

"Укрзалізниця" запускає пілотний проєкт підключення до інтернету поїздів далекого сполучення. Доступ до нього протягом всієї поїздки буде платним і це викликало хвилю критики.

Що треба знати:

У поїздах далекого сполучення з'явиться Wi-Fi, який забезпечуватимуть Starlink

Безплатно ним можна буде користуватися 10 хвилин, а далі треба платити

Українці негативно сприйняли ідею платного інтернету у поїздах

Як повідомили в "Укрзалізниці", наразі в тестовому режимі доступом до Wi-Fi обладнали один із флагманських поїздів — "Гуцульщина" №95/96 Київ – Рахів. Кожен пасажир будь-якого вагона зможе безкоштовно отримати доступ до мережі на 10 хвилин. Користування Wi-Fi протягом всієї поїздки коштуватиме 120 гривень.

10 хвилин безкоштовного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та — в разі необхідності — відправити термінові повідомлення. А повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб — без будь-яких обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay, — йдеться у повідомленні

В УЗ уточнили, що технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах і довело свою працездатність у непростих українських умовах. Вагони "Гуцульщини" було обладнано партнером без залучення інвестицій з боку УЗ.

У поїздах буде Wi-Fi

Українці обурені, що за Wi-Fi у поїзді доведеться платити

В коментарях українці розкритикували, що інтернет у поїздах буде платним. Хоча, це є нормальною практикою, наприклад за доступ до мережі у літаках також потрібно платити. Деякі пишуть, що у Європі у транспорті Wi-Fi безкоштовний. Інші ж сумніваються, що швидкість буде на достатньому рівні.

Ось деякі з коментарів:

Не з того починають.. треба зробити платними туалети в потягах

Куплю за 120 грн і буду роздавати всьому вагону по 50 грн. Це успіх, це жилка

В Європі в громадському транспорті безкоштовний інтернет. В Україні як завжди, все для людей

Підозрюю швидкість буде така, що тільки коменти сюди писати вистачить

wi-fi незламності, тариф потужний

Раніше "Телеграф" розповідав, що В Україні неможливо купити квитки на низку рейсів "Укрзалізниці". Що сталося і коли відкриють продаж.