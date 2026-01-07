"Укрзалізниця" запускає нову платну послугу. Українці вже критикують
-
-
Перші 10 хвилин користування інтернетом у поїздах будуть безкоштовними
"Укрзалізниця" запускає пілотний проєкт підключення до інтернету поїздів далекого сполучення. Доступ до нього протягом всієї поїздки буде платним і це викликало хвилю критики.
Що треба знати:
- У поїздах далекого сполучення з'явиться Wi-Fi, який забезпечуватимуть Starlink
- Безплатно ним можна буде користуватися 10 хвилин, а далі треба платити
- Українці негативно сприйняли ідею платного інтернету у поїздах
Як повідомили в "Укрзалізниці", наразі в тестовому режимі доступом до Wi-Fi обладнали один із флагманських поїздів — "Гуцульщина" №95/96 Київ – Рахів. Кожен пасажир будь-якого вагона зможе безкоштовно отримати доступ до мережі на 10 хвилин. Користування Wi-Fi протягом всієї поїздки коштуватиме 120 гривень.
10 хвилин безкоштовного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та — в разі необхідності — відправити термінові повідомлення. А повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб — без будь-яких обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay, — йдеться у повідомленні
В УЗ уточнили, що технологія забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах і довело свою працездатність у непростих українських умовах. Вагони "Гуцульщини" було обладнано партнером без залучення інвестицій з боку УЗ.
Українці обурені, що за Wi-Fi у поїзді доведеться платити
В коментарях українці розкритикували, що інтернет у поїздах буде платним. Хоча, це є нормальною практикою, наприклад за доступ до мережі у літаках також потрібно платити. Деякі пишуть, що у Європі у транспорті Wi-Fi безкоштовний. Інші ж сумніваються, що швидкість буде на достатньому рівні.
Ось деякі з коментарів:
- Не з того починають.. треба зробити платними туалети в потягах
- Куплю за 120 грн і буду роздавати всьому вагону по 50 грн. Це успіх, це жилка
- В Європі в громадському транспорті безкоштовний інтернет. В Україні як завжди, все для людей
- Підозрюю швидкість буде така, що тільки коменти сюди писати вистачить
- wi-fi незламності, тариф потужний
