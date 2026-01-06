Шквал кадрових змін зриває важливі голосування в Раді: нардеп пояснив деталі

Депутати мають проголосувати за звільнення та призначення нових міністрів

В Уряді України відбудеться ще більше кадрових змін, адже можлива зміна міністра освіти, секретаря Ради національної безпеки та оборони і не тільки. Однак пленарний тиждень для Ради буде вкрай важким.

Що треба знати:

Верховна Рада має провести голосування за звільнення та призначення голови Міноборони і не тільки

На пленарний тиждень заплановане голосування щодо міжнародних зобов'язань

Кадрові зміни можуть торкнутись Мінцифри, Міносвіти та не тільки

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, заплановане призначення на посаду секретаря РНБО нової людини, а чинного секретаря Рустема Умєрова звільнять.

Його нібито мають зробити радником президента Володимира Зеленського з безпеки. Окрім того, деякі міністерства також отримають нових очільників. Нардеп вважає, що Оксена Лісового звільнять з посади міністра освіти. Також мають призначити нову людину у Мінцифри.

Железняк каже, що наразі не зрозуміло, хто очолить вищеперераховані посади, особливо в РНБО.

"Наступний пленарний тиждень мав би бути тижнем голосування різних міжнародних зобовʼязань (там вже прям горять дедлайни). Але вже виходить буде не так", — додає нардеп.

За його словами, Раду очікує:

2 голосування за звільнення (Міноборони та Мінцифри)

3 призначення (Міноборони, Мін'юст, Міненерго)

Водночас призначення нового голови СБУ нібито не заплановано, однак це не точно. Зауважимо, що офіційно даних про зміни в Мініосвіти, Мінцифри чи РНБО не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто очолить Міністерство оборони України та що відомо про нового кандидата.