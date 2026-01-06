Шквал кадрових змін зриває важливі голосування в Раді: нардеп пояснив деталі

Рус

Депутати мають проголосувати за звільнення та призначення нових міністрів

В Уряді України відбудеться ще більше кадрових змін, адже можлива зміна міністра освіти, секретаря Ради національної безпеки та оборони і не тільки. Однак пленарний тиждень для Ради буде вкрай важким.

Що треба знати:

  • Верховна Рада має провести голосування за звільнення та призначення голови Міноборони і не тільки
  • На пленарний тиждень заплановане голосування щодо міжнародних зобов'язань
  • Кадрові зміни можуть торкнутись Мінцифри, Міносвіти та не тільки

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, заплановане призначення на посаду секретаря РНБО нової людини, а чинного секретаря Рустема Умєрова звільнять.

Його нібито мають зробити радником президента Володимира Зеленського з безпеки. Окрім того, деякі міністерства також отримають нових очільників. Нардеп вважає, що Оксена Лісового звільнять з посади міністра освіти. Також мають призначити нову людину у Мінцифри.

Железняк каже, що наразі не зрозуміло, хто очолить вищеперераховані посади, особливо в РНБО.

"Наступний пленарний тиждень мав би бути тижнем голосування різних міжнародних зобовʼязань (там вже прям горять дедлайни). Але вже виходить буде не так", — додає нардеп.

За його словами, Раду очікує:

  • 2 голосування за звільнення (Міноборони та Мінцифри)
  • 3 призначення (Міноборони, Мін'юст, Міненерго)

Водночас призначення нового голови СБУ нібито не заплановано, однак це не точно. Зауважимо, що офіційно даних про зміни в Мініосвіти, Мінцифри чи РНБО не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто очолить Міністерство оборони України та що відомо про нового кандидата.

