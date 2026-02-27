Золото, шампанське і Swarovski в одній коробці: що це за цукерки і скільки вони коштують

Секрет не лише у шоколаді ручної роботи чи французькому шампанському всередині

Є подарунки, а є твердження про статус. The Chocolate Luxury Truffles — це друге, загорнуте у перше. Тосканські трюфелі ручної роботи в їстівному золоті та кристалах Swarovski давно вийшли за межі кондитерської індустрії.

Вони стали культурним феноменом для тих, хто вирішує, що подарувати людині, у якої є все. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Тосканський секрет із присмаком шампанського

Основу цих трюфелів становить 63-відсотковий темний шоколад ручної роботи, виготовлений у Тоскані — регіоні, більш відомому своїм вином і мармуром, ніж шоколадом. Саме тому майстерня неподалік Пізи залишається виняток з правила. Рецептуру тут тримають у суворому секреті, однак відомо головне: начинка просякнута преміальним французьким шампанським. Жодних есенцій чи ароматизаторів — лише живий напій з його натуральним перляжем.

Результат — це гра відчуттів, яку важко описати словами. Легке ігристе послясмак, витончені нотки бріоша, медові відтінки какао — все разом створює ефект свята навіть у шматочку розміром із лісовий горіх. Це не просто цукерка. Це мікроспектакль у кілька актів.

24 карати на десерт

Трюфелі прикрашають їстівним 24-каратним золотом. Технічно воно є харчовим продуктом, нейтральним на смак — але саме цей нюанс перетворює дегустацію на перформанс. Золота плівка наноситься вручну на кожну цукерку без виключень. Майстри витрачають до кількох хвилин на одну одиницю, ретельно вкриваючи поверхню тонкими пластинками металу.

Той момент, коли ви відкриваєте коробку, — це театральна пауза перед апогеєм. Темні кулі, що мерехтять золотом під світлом, більше схожі на зменшені планети, ніж на кондитерські вироби.

Коштовна оправа — кристали Swarovski

Футляр для трюфелів інкрустований сотнями кристалів Swarovski і блищить, немов ювелірна скринька з першокласного бутика. Дизайнери бренду свідомо відмовились від одноразової упаковки: після дегустації футляр живе далі — як елегантна скринька для прикрас, декоративний аксесуар або навіть самостійний подарунок. Це рішення підвищує сприйману цінність продукту й одночасно знімає питання: "А що потім робити з цією красою?"

Скільки коштує смачна розкіш

Орієнтовна ціна лімітованого набору The Chocolate Luxury Truffles на момент виходу у 2011 році – 295 дол. Набір має статус колекційного подарунка класу люкс.

Так, у світі існують ще дорожчі шоколадні набори — зокрема, від Patchi чи Harrods за десятки тисяч доларів. Але саме тосканський варіант із золотом і Swarovski став еталоном преміумподарунка. Він перебуває у тій золотій зоні, де висока ціна вже шокує й водночас залишається доступною для реального покупця з апетитом до розкоші.

Цей продукт уособлює не просто гастрономічну насолоду, а саму ідею подарунка для тих, у кого вже є все. Шматочок золота на язику, шампанське у начинці й кристали у долонях — це не просто десерт.

