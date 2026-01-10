Перші повоєнні вибори. В чому складність голосування поштою та у смартфоні

Вибори можливі лише після припинення війни, вважають у Раді

За кордоном зараз перебуває 6–8 млн українців. Організувати для них участь у виборчому процесі непросто, розглядають кілька варіантів.

Що треба знати:

ЦВК пропонує низку радикальних законодавчих змін для проведення перших повоєнних виборів

Зокрема пропонується провести голосування у "поштовому" форматі

Однак це вимагає часу, а електронне голосування — не варіант

До війни українців за кордоном було значно менше, вони голосували на дільницях, які створювались у посольствах і консульствах. Однак зараз це неможливо через велику кількість українських громадян. Проголосувати у дипустановах зможе менш як 5 відсотків охочих.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Вибори "в конвертах" та вплив Росії: як ЦВК планує перезавантажувати владу після війни

Як можуть голосувати українці за кордоном

У ЦВК розглядають два шляхи розв'язання цієї проблеми. Перший — створення тимчасових центрів закордонного голосування у великих хабах (Варшава, Берлін, Прага). Під них, наприклад, можна орендовані виставкові зали.

Друга пропозиція — поштове голосування. Виборець заповнює бюлетень та відправляє. Однак виробити алгоритм такого волевиявлення депутатам не вдається вже не один місяць. Тому зараз найбільш реалістичним виглядає збільшення кількості дільниць за кордоном, пояснив "Телеграфу" голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Якби у нас було достатньо часу, можна було б запровадити механізм голосування поштою. Але парламент запізнився з підготовкою повоєнних виборів. І тому зараз залишається єдиний ключовий механізм — це кардинальне збільшення кількості виборчих дільниць за кордоном. Можливості для цього є, і це доволі реалістично. Більше того, робота в цьому напрямку вже ведеться, — каже він

Чи може бути онлайн-голосування на виборах

Можливість онлайн-голосування, про яку говорив Зеленський, у ЦВК не розглядають. Це дуже складний та суперечливий механізм.

Я чітко пам'ятаю, що у 2025 році робота електронних додатків двох великих українських банків була заблокована на певний час через кібератаки Росії. Також через кібератаки Росії у нас були серйозні перебої із мобільним зв'язком. Я пригадую, як були атаковані сайти ВР, ЦВК, Нацбанку. Тобто сумніви у безпековому питанні є, і достатньо серйозні, — зазначив Кошель

Безпека — не єдина проблема електронного голосування. Варто враховувати й політичний компонент, яка може вплинути на легітимність виборів. Україна має достатньо складну виборчу історію — викрадення виборчої документації, спотворення результатів, заміна скриньок, "мертві душі", підкупи.

І тому у нас сформована суспільна думка щодо можливості впливати на результати волевиявлення. Постарались і українські політики, які неодноразово заявляли про те, що у них вкрали перемогу. І тому електронне голосування може мати навіть ризик зриву виборчої кампанії, — резюмував Олексій Кошель

Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович розповів "Телеграфу", що, на його думку, чинний президент України Володимир Зеленський може відмовитися балотуватися на наступних виборах президента.