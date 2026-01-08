Роблять вигляд, що працюють? Як в Раді думають над законом про вибори

Поки що немає навіть базової структури для підготовки рішень

Перше засідання робочої групи Верховної Ради щодо підготовки законодавства для проведення виборів в умовах війни не дало очікуваних результатів. Як виявилося, проблем настільки багато, що говорити про готове рішення поки що зарано.

Що потрібно знати:

Головні проблеми — відсутність дільниць на зруйнованих територіях та неактуальний реєстр виборців

Більшість фракцій проти виборів до закінчення війни та мирної угоди

Багато хто вважає такі вибори нелегітимними

Про це пише "Телеграф" у матеріалі: "Сіли та заплакали. Чи будуть в Україні вибори до кінця війни і що готують у Раді".

Член групи, нардепка від "Голосу" Таміла Ташева розповіла, що навіть базові питання залишаються невирішеними.

Наприклад, важливо, щоб дільниці були фізично. Там, де вони були до 2022 року – більшості немає. Є питання по реєстру виборців, який треба оновлювати. Голова ЦВК наводив приклад Бахмуту, де офіційно змінилась кількість людей зовсім незначним чином, а неофіційно ми ж розуміємо, що Бахмут стертий з лиця землі, а виборча адреса у людей там зареєстрована пояснила вона.

І це лише деякі приклади, але якщо говорити про проблематику всіх нюансів, то вона надто непіднімна.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вже до кінця лютого може з’явитися драфт законопроєкту щодо проведення виборів у воєнний час. Тобто депутати зможуть зареєструвати його та проголосувати.

Однак далеко не всі слуги поділяють таку впевненість. Народний депутат і член робочої групи Олег Дунда повідомив, що на цей час навіть не створено профільних підгруп — щодо голосування військових, виборців за кордоном та інших напрямків.

Напрацювання законопроекту до кінця лютого – дуже амбітна мета. На даний момент ще навіть не створені підгрупи (голосування військових, голосування за кордоном і т.д. — Ред.) розповів він.

Джерело "Телеграфа" у владній партії стверджує, що проєкт закону може бути вже підготовлений заздалегідь, а завдання робочої групи — лише формально легалізувати його появу.

Я не маю сумнівів, що законопроект вже напрацьований і завдання групи просто легалізувати його появу. Повинні вдати, що працюють наголошує джерело "Телеграфа".

За словами співрозмовника видання, документ може передбачати можливість проведення виборів до закінчення воєнного стану, дозвіл на проведення референдумів у період війни, а також одночасне проведення виборів та референдуму, що зараз заборонено законом.

Буде намагання будь-якою ціною запхати можливість проведення виборів до припинення воєнного стану, – зазначає джерело видання. – Крім того, з'явиться можливість проводити референдум під час воєнного стану, і проведення референдуму в один час з виборами, що також заборонено законом. Плюс технічні моменти, наприклад, голосування протягом декількох днів. каже джерело.

При цьому більшість фракцій, за інформацією джерел, не готові підтримати проведення виборів до підписання мирної угоди, додає джерело у складі робочої групи.

Колишній голова ЦВК та член робочої групи Андрій Магера наголошує, що будь-які вибори під час повномасштабних бойових дій викликатимуть питання не лише про законність, а й про легітимність.

Майже всі зійшлися на позиції, що під час воєнного стану, повномасштабних бойових дій, ніяких виборів відбутися не може. Звісно, це можна буде назвати "виборами", але вони не будуть такими за своєю суттю. І неминуче постане питання не лише легальності такого процесу, але й легітимності. Ми повинні говорити винятково про післявоєнні вибори коментує ситуація Магера.

Олег Дунда також дотримується думки, що розробка "воєнного" виборчого законодавства може трансформуватися в підготовку правил для перших повоєнних виборів.

Дуже сумнівно, що такі вибори можуть відбутися під час воєнного стану. Швидше за все, процес розробки законодавства виборів під час війни в якийсь момент може перетворитися на процес розробки законодавства перших повоєнних виборів. запевняє він.

