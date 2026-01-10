Первые послевоенные выборы. В чем сложность голосования по почте и в смартфоне
-
-
Выборы возможны только после прекращения войны, считают в Раде
За границей сейчас находится 6-8 млн украинцев. Организовать для них участие в избирательном процессе непросто, рассматривают несколько вариантов.
Что нужно знать:
- ЦИК предлагает ряд радикальных законодательных изменений для проведения первых послевоенных выборов
- В частности, предлагается провести голосование в "почтовом" формате
- Однако это требует времени, а электронное голосование – не вариант
До войны украинцев за границей было гораздо меньше, они голосовали на участках, которые создавались в посольствах и консульствах. Однако сейчас это невозможно из-за большого количества украинских граждан. Проголосовать в дипучреждениях сможет менее 5 процентов желающих.
Подробнее читайте в статье "Телеграф": Выборы "в конвертах" и влияние России: как ЦИК планирует перезагружать власть после войны
Как могут голосовать украинцы за границей
В ЦИК рассматривают два пути решения этой проблемы. Первый – создание временных центров заграничного голосования в больших хабах (Варшава, Берлин, Прага). Под них, например, можно арендовать выставочные залы.
Второе предложение – почтовое голосование. Избиратель заполняет бюллетень и отправляет. Однако выработать алгоритм такого волеизъявления депутатам не удается уже не один месяц. Поэтому сейчас наиболее реалистичным выглядит увеличение количества участков за границей, пояснил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
Будь у нас достаточно времени, можно было бы ввести механизм голосования по почте. Но парламент опоздал с подготовкой послевоенных выборов. И поэтому сейчас остается единственный ключевой механизм – это кардинальное увеличение количества избирательных участков за границей. Возможности для этого есть, и это достаточно реалистично. Более того, работа в этом направлении уже ведется, — говорит он
Может ли быть онлайн-голосование на выборах
Возможность онлайн-голосования, о которой говорил Зеленский, в ЦИКе не рассматривают. Это очень сложный и противоречивый механизм.
Я четко помню, что в 2025 году работа электронных приложений двух крупных украинских банков была заблокирована на время через кибератаки России. Также из-за кибератак России у нас были серьезные перебои с мобильной связью. Я помню, как были атакованы сайты ВР, ЦИК, Нацбанка. То есть сомнения в вопросе безопасности есть, и достаточно серьезные, — отметил Кошель
Безопасность – не единственная проблема электронного голосования. Следует учитывать и политический компонент, который может повлиять на легитимность выборов. У Украины достаточно сложная избирательная история — похищение избирательной документации, искажение результатов, замена ящиков, "мертвые души", подкупы.
И поэтому у нас сформировано общественное мнение о возможности влиять на результаты волеизъявления. Постарались и украинские политики, неоднократно заявлявшие о том, что у них украли победу. И поэтому электронное голосование может иметь риск срыва избирательной кампании, — резюмировал Алексей Кошель
Напомним, политолог Игорь Рейтерович рассказал "Телеграфу", что, по его мнению, действующий президент Украины Владимир Зеленский может отказаться баллотироваться на следующих выборах президента.