Мокрый снег, дождь и морозы до -22. Какие области Украины 10-11 января накроет арктический холод

Резкое похолодание затронет практически всю территорию страны

На Украину надвигается арктический холод и температура воздуха в некоторых областях ночью упадет до -19 градусов. Также прогнозируются осадки в виде дождя и небольшого мокрого снега.

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу 10 января ночные морозы до — 19 ударят в западных областях Украины, днем там столбики термометра покажут -12…-10 градусов. Будет облачно, но без осадков.

В центральной части Украины температура воздуха в дневное время опустится до -10…-6 градусов. В южных областях пройдет дождь с мокрым снегом, температура будет находиться в диапазоне 0…+2 градуса. На востоке также выпадут осадки, ожидается 0..-3 градуса.

Погода в Украине на 10 января

В воскресенье, 11 января, холоднее всего по-прежнему будет в западных регионах. Ночью температура воздуха упадет до -22…-20 градусов. Днем будет немного теплее (-13…-11 градусов).

Центральным областям следует подготовиться к дневным морозам -12…-10 градусов. Теплее всего ожидается на востоке страны, где столбики термометра покажут 0…+2 градуса, осадков не прогнозируют. В северных областях температура воздуха составит +1…+4 градуса.

Погода в Украине на 11 января

Подобный прогноз передает и сайт Ventusky. Самый сильные морозы на этих выходных ударят в западных областях. В Киеве 10 января днем температура сохранится -7…-9 градусов, а 11 января похолодает до -12…-14 градусов.

Погода в Киеве 11 января

Отметим, что синоптик Тернопольского областного центра по гидрометеорологии Оксана Озымкив сообщила "Телеграфу", что лютые морозы накроют большую часть Украины из-за циклона, который двигается со Средиземноморья на северо-восток. Из-за интенсивных осадков увеличится высота снежного покрова.

Детальнее о погоде в первой декаде января читайте в материале: "Температура упадет до -18: стало известно, в какие дни января Украину ждет настоящий арктический холод"

Напомним, "Телеграф" писал, что зима готовит "температурные качели". Какая будет погода в начале года, рассказал синоптик.