Путін кине Мадуро напризволяще? Чи може Росія заступитися за союзника

Логістику значно ускладнює відстань між країнами

Операція США у Венесуелі та захоплення американцями президента Ніколаса Мадуро може наштовхувати на думку, що лідер Росії Володимир Путін зможе щось з цим вдіяти. Адже венесуельський лідер один з союзників Кремля, однак наразі від Москви не варто чекати допомоги.

Таку думку висловив Іван Фечко, експерт Програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма" у матеріалі "Кошмар Кремля у Венесуелі: чи залишить арешт Мадуро Путіна без грошей на війну".

Що треба знати:

3 січня США провели у Венесуелі операцію, у ході якої захопили Мадуро та його дружину

Росія немає ресурсів, аби хоч якось допомогти союзнику

Логістику між країнами ускладнює величезна відстань та санкції

За словами Фечка, попри те, що Венесуела роками вважалася надійним союзником Росії в Латинській Америці, Москва не зможе надати реальної військової підтримки захопленому режиму Мадуро.

"У військовому сенсі він (Путін — Ред.) не прибіжить, навіть попри ув'язнення Мадуро спецсилами Сполучених Штатів", – пояснює він у коментарі "Телеграфу".

Експерт пояснює, що Росія зараз не має ані ресурсів, ані логістичних можливостей для перемоги у втриманні Венесуели. Особливо враховуючи повномасштабну війну в Україні, на яку Кремль витрачає усі свої сили.

Ніколас Мадуро та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Також не слід забувати, що між Росією та Венесуелою величезна географічна відстань, яка робить будь-яку допомогу практично неможливою. Фечко каже: "В умовах санкцій навіть відправити один літак, як це було прецедент декілька місяців назад, їм потрібно мінімум два дні на переліт, уникаючи всі ті країни, де виникають всі заборони".

