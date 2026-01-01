"Поспіх росіян очевидний": Братчук назвав головне завдання ЗСУ на 2026 рік

Експерт розповів про тактику росіян

Головне завдання Збройних сил України у 2026 році – не дати ворогу знайти слабину в обороні, в результаті чого може обвалитися фронт. Саме така тактика дозволила росіянам досягти успіху на Гуляйпільському напрямку.

Що треба знати:

ЗС РФ створює напруження на всій лінії фронту

Чисельність українського особового складу значно менша

Росіяни почали застосовувати лобові атаки

Про це в етері "Телеграфу" розповів офіцер тероборони та публічний експерт з питань безпеки Сергій Братчук.

За його словами, Збройним силам України найголовніше не допустити обвалу і провалу фронту, щоб росіяни не намацали слабину в українській обороні та не зосередили там свої зусилля.

"Адже коли ми говоримо про певний поспіх у діях росіян, він очевидний, тому що росіяни сьогодні на багатьох ділянках створюють напруження на усьому фронті, по всій лінії бойового зіткнення. Очевидно, щоб розтягнути наші ресурси", – пояснив Братчук.

Експерт також зазначив, що сьогодні особового складу в українців дійсно на порядок менше, ніж у росіян. Якщо їм вдасться створити таку перевагу, вони рухатимуться там, де відчують слабину. Саме така тактика була продемонстрована на Гуляйпільському напрямку.

"Тому сьогодні головне стримати російську навалу, бо росіяни навіть в лоба стали атакувати. Це те, чого не було, ну, мабуть, протягом усього 2025 року", – резюмував Братчук.

Раніше повідомлялося, що попри заяви росіян про окупацію Гуляйполя Запорізької області, місто вони не контролюють. За кожен метр цього населеного пункту йдуть бої.