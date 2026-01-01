"Спешка россиян очевидна": Братчук назвал главную задачу ВСУ на 2026 год
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эксперт рассказал о тактике россиян
Главная задача Вооруженных сил Украины в 2026 году – не дать врагу найти слабину в обороне, в результате чего может обрушиться фронт. Именно такая тактика позволила россиянам добиться успеха на Гуляйпольском направлении.
Что нужно знать:
- ВС РФ создает напряжение по всей линии фронта
- Численность украинского личного состава значительно меньше
- Россияне начали применять лобовые атаки
Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал офицер терробороны и публичный эксперт по безопасности Сергей Братчук.
По его словам, Вооруженным силам Украины самое главное не допустить обвала и провала фронта, чтобы россияне не нащупали слабость в украинской обороне и не сосредоточили там свои усилия.
"Ведь когда мы говорим об определенной спешке в действиях россиян, она очевидна, потому что россияне сегодня на многих участках создают напряжение на всем фронте, по всей линии боевого столкновения. Очевидно, чтобы растянуть наши ресурсы", — пояснил Братчук.
Эксперт также отметил, что сегодня личного состава у украинцев действительно на порядок меньше, чем у россиян. Если им удастся создать такое преимущество, они будут двигаться там, где почувствуют слабину. Такая тактика была продемонстрирована на Гуляйпольском направлении.
"Поэтому сегодня главное сдержать российское нашествие, потому что россияне даже в лоб стали атаковать. Это то, чего не было, ну, пожалуй, в течение всего 2025 года", – резюмировал Братчук.
Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления россиян об оккупации Гуляйполя Запорожской области, город они не контролируют. За каждый метр этого населенного пункта идут бои.