Львівщину накриє стихія. Синоптики попередили про критичне погіршення погоди у Львові та області

На місто суне шторм, який збиватиме з ніг

Мешканців Львова та області попереджають про різке погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, у п'ятницю регіон опиниться під впливом активного циклону, що принесе з собою штормовий вітер та хуртовини.

Що треба знати:

Львівщину 2 січня накриє сильний вітер і снігопади

Південні райони області опиняться під ударом штормового вітру до 28 м/с

У Львові на дорогах очікується сильна ожеледиця

Чого очікувати в області

Ситуація на території Львівщини буде складною, прогнозують синоптики Укргідрометцентру. Протягом доби очікуються пориви південно-західного вітру зі швидкістю 17-22 м/с, що супроводжуватимуться інтенсивними хуртовинами. Вночі температура коливатиметься від 1° до 6° морозу, вдень очікується від 2° морозу до 3° тепла.

Дані метеосайту Ventusky по Львову на 2 січня

Найбільш критична ситуація прогнозується у південних районах області. Вночі та вранці 2 січня там очікується посилення вітру до стихійних показників — 25-28 м/с, що класифікується як сильний шторм. Це призведе до потужних хуртовин та значного погіршення видимості на дорогах.

Прогноз для Львова

У самому обласному центрі також пануватиме негода. 2 січня пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. Очікуються хуртовини, а на дорогах міста — сильна ожеледиця. Вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

У Львові 2 січня очікується хмарна погода, приріст свіжого снігу складе 8 см

