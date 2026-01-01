Львовщину накроет стихия. Синоптики предупредили о критическом ухудшении погоды во Львове и области
На город сует шторм, который будет сбивать с ног
Жителей Львова и области предупреждают о резком ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, в пятницу регион окажется под влиянием активного циклона, который принесет с собой штормовой ветер и метели.
Что нужно знать:
- Львовскую область 2 января накроет сильный ветер и снегопады
- Южные районы области окажутся под ударом штормового ветра до 28 м/с
- Во Львове на дорогах ожидается сильный гололед
Чего ждать в области
Ситуация на территории Львовщины будет сложной, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра. В течение суток ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью 17-22 м/с, сопровождающиеся интенсивными вьюгами. Ночью температура будет колебаться от 1° до 6° мороза, днем ожидается от 2° мороза до 3° тепла.
Наиболее критическая ситуация прогнозируется в южных районах области. Ночью и утром 2 января там ожидается усиление ветра до стихийных показателей – 25-28 м/с, что классифицируется как сильный шторм. Это приведет к мощным вьюгам и значительному ухудшению видимости на дорогах.
Прогноз для Львова
В самом областном центре также будет царить непогода. 2 января порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Ожидаются вьюги, а на дорогах города — сильный гололед. Ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.
