Штрафи для роботодавців змінилися з 1 січня: за що можуть покарати і яку суму

З 2026 року в Україні посилюється контроль за дотриманням трудових правил

З 2026 року мінімальна зарплата в Україні зросла до 8647 грн на місяць, а до цього показника прив’язані розміри штрафів за порушення трудового законодавства. Вони безпосередньо залежать від характеру порушення та факту його повторення та можуть становити від однієї до тридцяти мінімальних зарплат.

Що потрібно знати:

Сплата штрафу (50% протягом 10 днів) вважається частковим виконанням

Гіг-контракти згідно із Законом про цифрову економіку штрафам не підлягають

Штрафи будуть за роботу без договору, затримку чи неповну зарплату, порушення гарантій та пільг, недопуск інспекторів та інші порушення

Так, якщо підприємство перераховує 50% від суми штрафу протягом десяти банківських днів після отримання постанови, зобов’язання вважається частково виконаним. Але важливо додати, що це не позбавляє необхідності повністю усунути виявлені порушення. Штрафи накладає Держпраці відповідно до ст. 265 КЗпП та Порядком №509.

Гіг-контракти, укладені згідно із Законом "Про стимулювання розвитку цифрової економіки", не вважаються роботою без оформлення трудових відносин та не тягнуть штрафів за ст. 265 КЗпП.

Штрафи

У Федерації роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства України розповіли про основні порушення та штрафи за них у 2026 році:

Робота без належного оформлення

Сюди відносяться:

фактичний допуск на роботу без трудового договору;

оформлення неповного робочого часу за фактичної роботи на повний день;

використання договору з нефіксованим робочим часом у разі постійного навантаження;

виплата зарплати "у конверті" без сплати ЄСВ та податків.

Штраф:

10 мінімальних заробітних плат (86470 грн) за кожного працівника.

за кожного працівника. Попередження передбачено для юросіб та ФОП — платників єдиного податку 1-3 груп.

За повторного порушення (протягом 2 років) штраф буде вже 30 МЗП (259 410 грн) за кожного неоформленого працівника.

Прострочення зарплати більш як на місяць або виплата не в повному обсязі

Штраф: 3 мінімальні зарплати (25 941 грн).

Порушення мінімальних державних гарантій щодо оплати праці

Штраф: 2 МЗП (17294 грн) за кожного працівника.

Недотримання гарантій та пільг для мобілізованих працівників

Штраф: 4 МЗП (34588 грн) за кожного працівника; але для єдинників 1-3 груп — попередження.

Недопуск інспекторів Держпраці до перевірки

При звичайному недопуску: 3 МЗП (25941 грн). Якщо перешкода стосується перевірки фактів неоформленої праці: 16 МЗП (138 352 грн).

Перевищення дозволеної кількості договорів із нефіксованим робочим часом або неправильний облік робочого часу

Штраф: 3 МЗП (25 941 грн) за кожного працівника.

Інші порушення трудового законодавства

Штраф:

1 МЗП (8647 грн) за кожний випадок.

за кожний випадок. Повторне протягом року: 2 МЗП (17294 грн).

