Штрафы для работодателей изменились с 1 января: за что могут наказать и на какую сумму

С 2026 года в Украине усиливается контроль за соблюдением трудовых правил

С 2026 года минимальная зарплата в Украине выросла до 8 647 грн в месяц, а к этому показателю привязаны размеры штрафов за нарушение трудового законодательства. Они напрямую зависят от характера нарушения и факта его повторения и могут составлять от одной до тридцати минимальных зарплат.

Что нужно знать:

Ууплата штрафа (50% в течение 10 дней) считается частичным выполнением

Гиг-контракты по Закону о цифровой экономике штрафам не подлежат.

Штрафы будут за работу без договора, задержку или неполную зарплату, нарушение гарантий и льгот, недопуск инспекторов и другие нарушения

Так, если предприятие перечисляет 50% суммы штрафа в течение десяти банковских дней после получения постановления, обязательство считается частично выполненным. Но важно добавить, что это не освобождает от необходимости полностью устранить выявленные нарушения. Штрафы налагает Гоструда в соответствии со ст. 265 КЗоТ и Порядком №509.

Гиг-контракты, заключенные по Закону "О стимулировании развития цифровой экономики", не считаются работой без оформления трудовых отношений и не влекут штрафов по ст. 265 КЗоТ.

Штрафы

В Федерации работодателей коммунальной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассказали об основных нарушениях и штрафах за них в 2026 году:

Работа без надлежащего оформления

Сюда относятся:

фактический допуск к работе без трудового договора;

оформление неполного рабочего времени при фактической работе на полный день;

использование договора с нефиксированным рабочим временем в случае постоянной погрузки;

выплата зарплаты "в конверте" без уплаты ЕСВ и налогов.

Штраф:

10 минимальных заработных плат (86 470 грн) за каждого работника.

за каждого работника. Предупреждение предусмотрено для юрлиц и ФЛП — плательщиков единого налога 1-3 групп.

При повторном нарушении (в течение 2 лет) штраф будет уже 30 МЗП (259 410 грн) за каждого неоформленного работника.

Просрочка зарплаты более чем на месяц или выплата не в полном объеме

Штраф: 3 минимальных зарплаты (25 941 грн).

Нарушение минимальных государственных гарантий по оплате труда

Штраф: 2 МЗП (17 294 грн) за каждого работника.

Несоблюдение гарантий и льгот для мобилизованных работников

Штраф: 4 МЗП (34 588 грн) за каждого работника; но для единщиков 1-3 групп — предупреждение.

Недопуск инспекторов Гоструда к проверке

При обычном недопуске: 3 МЗП (25 941 грн). Если препятствие касается проверки фактов неоформленного труда: 16 МЗП (138352 грн).

Превышение разрешенного количества договоров с нефиксированным рабочим временем или неправильный учет рабочего времени

Штраф: 3 МЗП (25 941 грн) за каждого работника.

Другие нарушения трудового законодательства

Штраф:

1 МЗП (8647 грн) за каждый случай.

за каждый случай. Повторное за год: 2 МЗП (17294 грн).

