В Україні зросла мінімалка: скільки платитимуть з 1 січня

Нові суми будуть враховані при розрахунку податків та зборів

Із 1 січня в Україні змінився рівень мінімальної заробітної плати. Водночас на кількасот гривень зріс прожитковий мінімум.

Що потрібно знати:

Нові показники використовуються для розрахунку податків, зборів та штрафів для ФОП

Прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3328 грн

– Мінімалка — не менше 52 грн на годину, при погодинній роботі

Про це йдеться у законі про державний бюджет України, пише Zaxid. Відповідно до законодавства, розмір мінімальних виплат не переглядатиметься до ухвалення держбюджету на наступний – 2027 рік.

Так, мінімальна зарплата з 1 січня 2026 року складе 8647 грн замість 8000 грн. При погодинній роботі – 52 грн на годину.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб із 1 січня 2026 року складе 3328 грн. замість 3028 грн.

Важливо додати, що підвищення цих показників означає, що підприємцям та фізичним особам-підприємцям (ФОП) доведеться враховувати нові суми з розрахунку податків та зборів.

Від розміру мінімальної зарплати також залежить річні ліміти доходів підприємців. Вони встановлюються станом на 1 січня та незмінні протягом усього року.

