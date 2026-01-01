В Украине выросла минималка: сколько будут платить с 1 января

Новые суммы будут учтены при расчёте налогов и сборов

С 1 января в Украине изменился уровень минимальной заработной платы. Вместе с тем на несколько сотен гривен вырос прожиточный минимум.

Что нужно знать:

Новые показатели используются для расчёта налогов, сборов и штрафов для ФЛП

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3328 грн

— Минималка — не менее 52 грн в час, при почасовой работе

Об этом идет речь в законе о государственном бюджете Украины, пишет Zaxid. Согласно законодательству, размер минимальных выплат не будет пересматриваться до принятия госбюджета на следующий – 2027 год.

Так, минимальная зарплата с 1 января 2026 составит 8647 грн вместо 8000 грн. При почасовой работе — 52 грн в час.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2026 года составит 3328 грн. вместо 3028 грн.

Важно добавить, что повышение этих показателей означает, что предпринимателям и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП/ФОП) придётся учитывать новые суммы при расчёте налогов и сборов.

От размера минимальной зарплаты также зависят годовые лимиты доходов предпринимателей. Они устанавливаются по состоянию на 1 января и неизменны на протяжении всего года.

Налоги для ФОП. Инфографика: "Телеграф"

