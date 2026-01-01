ФОПам перерахували податки: які суми доведеться платити з 1 січня

Мінімальний єдиний соціальний внесок (ЕСВ) становить 22% від мінімальної зарплати

У зв’язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму з початку нового року, в Україні змінилися суми податків, зборів та штрафів для ФОП, оскільки вони розраховуються саме від цих показників.

Що потрібно знати:

Нові показники впливають на підприємців усіх груп

Мінімальний ЄСВ у 2026 році становить 1902,34 грн на місяць

Також змінилися річні ліміти доходів для ФОП

Так, мінімалка з 1 січня становить 8647 грн замість 8000 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить наразі 3328 грн замість 3028 грн. Про це пише Zaxid.

Як змінилися податки

Фізичні особи підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплачуватимуть більше єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску.

Єдиний податок на місяць:

для ФОП І групи – 332,8 грн;

для ФОП II групи – 1729,4 грн.

Для ФОП III групи єдиний податок становить 5% від доходу та залежить від суми заробленого.

Військовий збір для ФОП І та II груп становитиме 864,7 грн на місяць замість 800 грн.

ФОП III групи й далі сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від доходу.

Мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ) становить 22% від мінімальної зарплати, у 2026 році всі групи ФОП платитимуть 1902,34 грн. ЄСВ замість 1760 грн.

Що ще зміниться

Також з 1 січня поточного року зміняться і ліміти доходів підприємців, оскільки вони також залежать від мінімальної зарплати. Вони встановлюються станом на 1 січня та незмінні протягом усього року.

Ліміти доходів ФОП у 2026 році:

І група – 1444049 грн;

II група – 7211598 грн;

III група – 10091049 грн.

Як змінилися податки? Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ФОП готують податковий нокаут. Нардеп Галина Васильченко розповіла про тих, хто не переживе ПДВ 20%