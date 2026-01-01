ФОПам пересчитали налоги: какие суммы придется платить с 1 января

Минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 22% от минимальной зарплаты

В связи с повышением уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума с начала нового года, в Украине изменились суммы налогов, сборов и штрафов для ФОП (ФЛП), поскольку они рассчитываются именно от этих показателей.

Что нужно знать:

Новые показатели влияют на предпринимателей всех групп

Минимальный ЕСВ в 2026 году составляет 1902,34 грн в месяц

Также изменились годовые лимиты доходов для ФОП

Так, минималка с 1 января составляет 8647 грн вместо 8000 гривен. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет теперь 3328 грн. вместо 3028 грн. Об этом пишет Zaxid.

Как изменились налоги

Физические лица предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, будут платить больше единого налога, военного сбора и единого социального взноса.

Единый налог в месяц:

для ФЛП I группы – 332,8 грн;

для ФЛП II группы – 1729,4 грн.

Для ФОП III группы единый налог составляет 5% от дохода и зависит от суммы заработанного.

Военный сбор для ФОП I и II групп составит 864,7 грн в месяц вместо 800 грн.

ФОПы III группы и дальше будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.

Минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) составляет 22% от минимальной зарплаты, в 2026 году все группы ФЛП будут платить 1902,34 грн ЕСВ вместо 1760 грн.

Что еще изменится

Также с 1 января текущего года изменятся и лимиты доходов предпринимателей, поскольку они также зависят от размера минимальной зарплаты. Они устанавливаются по состоянию на 1 января и неизменны на протяжении всего года.

Лимиты доходов ФОП в 2026 году:

I группа – 1444049 грн;

II группа – 7211598 грн;

III группа – 10091049 грн.

Как изменились налоги. Инфографика: "Телеграф"

