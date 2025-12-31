Влада не прикрасила обласний центр до Нового року: люди самі влаштували яскравий ялинковий флешмоб (відео)

В Чернігові влаштували новорічний флешмоб

В Чернігові місцева влада вирішила не встановлювати та не прикрашати ялинку до Нового року. Проте багато чернігівців висловились за те, що, попри війну, місту необхідна святкова атмосфера.

Тож на Красній площі Чернігова невідомі добродії встановили так звану "народну ялинку". Про це повідомляють користувачі соцмереж та місцеві ЗМІ.

Чому Чернігів залишився без свята

В обласному центрі майже відсутні атрибути свята на центральній площі міста — ні ялинки, ні святкової ілюмінації, ні фотозон. Фактично єдиною локацією у центрі міста, де встановлюються Різдвяний вертеп з дідухом та дитяча атракція залишається сквер Хмельницького.

Як повідомляє "Час Чернігівський", в першу чергу це пов'язано з безпекою та ситуацією з енергетикою. Водночас містяни публічно висловлювали обурення через відсутність хоча б головної ялинки міста.

За словами начальника управління культури та туризму ЧМР Олександра Шевчука, через постійні російські обстріли енергоінфраструктури міста, питання святкового освітлення навіть не обговорюється. Така ж ситуація з ялинкою.

Народна ялинка в Чернігові. Фото Час Чернігівський

Святковий флешмоб

В соцмережах містяни висловлювались як за те, щоб влада організовувала святкові локації в місті, так і за те, що це наразі не найважливіше питання. Багато людей порівнювали ситуацію з Сумами та Харковом, де облаштовані святкові локації з ялинками.

Чернігівці висловились щодо новорічної ялинки. Фото Скріншот

Чернігівці висловились щодо новорічної ялинки. Фото Скріншот

В результаті, в соцмережі опублікували фото на швидку руку встановленої ялинки на центральні площі, із закликом доєднатись до її прикрашання.

Вже за кілька годин вона була прикрашена. На ялинці з'явились іграшки та святкові вогні.

На наступний день ялинок на площі стало біль. Люди почали встановлювати свої святкові деревця.

Також люди прокоментували озвучені владою аргументи. Зокрема, був відмічений контраст між Черніговом та іншими містами України.

