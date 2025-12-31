Власти не украсили областной центр к Новому году: люди сами устроили яркий елочный флешмоб (видео)

В Чернигове устроили новогодний флешмоб

В Чернигове местные власти решили не устанавливать и не украшать елку к Новому году. Однако многие черниговцы высказались за то, что, несмотря на войну, городу необходима праздничная атмосфера.

В итоге, на Красной площади Чернигова неизвестные господа установили так называемую "народную елку". Об этом сообщают пользователи соцсетей и местные СМИ.

Почему Чернигов остался без праздника

В областном центре почти отсутствуют атрибуты праздника на центральной площади города — ни елки, ни праздничной иллюминации, ни фотозон. Фактически единственной локацией в центре города, где устанавливаются Рождественский вертеп с дидухом и детская аттракция, остается сквер Хмельницкого.

Как сообщает "Время Черниговское", в первую очередь это связано с безопасностью и ситуацией с энергетикой. В то же время, горожане публично выражали возмущение из-за отсутствия хотя бы главной елки города.

По словам начальника управления культуры и туризма ЧМР Александра Шевчука, из-за постоянных российских обстрелов энергоинфраструктуры города, вопрос праздничного освещения даже не обсуждается. Такая же ситуация с елкой.

Праздничный флешмоб

В соцсетях горожане высказывались как за то, чтобы власти организовывали праздничные локации в городе, так и за то, что это пока не самый важный вопрос. Многие сравнивали ситуацию с Сумами и Харьковом, где обустроены праздничные локации с елками.

В результате в соцсети опубликовали фото на скорую руку установленной елки на центральные площади, с призывом присоединиться к ее украшению.

Уже через несколько часов она была украшена. На елке появились игрушки и праздничные огни.

На следующий день елок на площади стала боль. Люди начали устанавливать свои праздничные деревца.

Также люди прокомментировали озвученные властями доводы. В частности, был отмечен контраст между Черниговом и другими городами Украины.

