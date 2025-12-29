"Пролунало важливе": Цимбалюк про підсумки зустрічі Трампа і Зеленського і про 2 спірні моменти

Для України лишаються відкритими основні ключові питання

На переговорах президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді пролунала важлива заява щодо гарантій безпеки для України. Проте журналіст Роман Цимбалюк наголошує, що казати про готовність мирного плану на 90 чи 95% рано.

У програмі на Radio NV він наголосив, що ключові питання залишаються відкритими, зокрема українська Донецька область та Запорізька АЕС. За його словами, решта пунктів мирного плану – це переважно юридичне оформлення та деталізація.

"Є така фраза у дипломатів, що нічого не погоджено, поки не погоджено все. Тому коли хтось говорить про 90 чи 95% то так не буває", — підкреслив Цимбалюк.

Водночас він відзначив позитивний момент: Трамп не спростовував узгодження комплексу гарантій безпеки для України, що раніше не мало прецеденту. Журналіст наголосив, що це головне досягнення переговорів, а питання Донбасу та ЗАЕС залишаються ключовими у подальших дискусіях.

Що ж до заяви Трампа про "зацікавленість Росії в успішній Україні", він наголосив, що американський президент також сказав, що РФ бажає продавати Україні дешеві енергоресурси. Але за цими словами Трампа нічого немає, вважає Цимбалюк:

"Багато що було сказано в тому контексті, що нам тільки треба відмовитись від української Донецької області, і тоді у нас все буде дуже і дуже добре, від росіян, в тому числі. Але щось таке враження, або американський президент трошечки літає в космосі, або хтось тут клеїть дурня", — зазначає журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти вважають територіальне питання найгострішим, а позицію США стосовно гарантій безпеки невідповідною. Адже США бажають, щоб основним гарантом безпеки була Європа.