На облік поставили без ВЛК? Чи може ТЦК мобілізувати без висновку комісії

В Україні мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років

Після досягнення чоловіками віку 25 років їх автоматично ставлять на облік військовозобов'язаних навіть без проходження ВЛК. Багатьох цікавить питання: чи законно це та чи може територіальний центр комплектування (ТЦК) мобілізувати таку особу.

Що треба знати:

ТЦК автоматично знімають чоловіків, які досягли віку 25 років, з обліку призовників та ставлять на облік військовозобов'язаних

Для цього не потрібна довідка про проходження ВЛК

Мобілізація без висновку військово-лікарської комісії не можлива

Відповідно до п. 79 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30.12.2022 №1487 (далі – Порядок №1487) районні (міські) ТЦК та СП організовують внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів у тридцятиденний строк після досягнення призовниками 25-річного віку без їх виклику до районних (міських) ТЦК про зняття їх з військового обліку призовників та взяття на облік військовозобов’язаних з одночасним присвоєнням військового звання "солдат (матрос) запасу" та зазначенням другої категорії запасу.

Тобто протягом місяця після досягнення 25 років ТЦК без виклику особи знімає її з обліку призовників та ставить на облік військовозобов'язаних. Ця процедура не потребує проходження ВЛК, однак мобілізувати без висновку ВЛК не можуть.

Тому, якщо ТЦК має намір мобілізувати особу, спочатку її викликають до центру та вручають направлення на ВЛК. Вже після визначення придатності особу мають право мобілізувати.

