На учет поставили без ВЛК? Может ли ТЦК мобилизовать без заключения комиссии

В Украине мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет

После достижения мужчинами возраста 25 лет их автоматически ставят на учет военнообязанных даже без прохождения ВЛК. Многих интересует вопрос: законно ли это и может ли территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовать в таком случае.

Что нужно знать:

ТЦК автоматически снимают мужчин, достигших 25 лет, с учета призывников и ставят на учет военнообязанных

Для этого не требуется справка о прохождении ВЛК

Мобилизация без вывода военно-врачебной комиссии невозможна

В соответствии с п. 79 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30.12.2022 №1487 (далее – Порядок №1487) районные (городские) ТЦК и СП организуют внесение информации в Единый государственный реестр тридцатидневный срок после достижения призывниками 25-летнего возраста без их вызова в районные (городские) ТЦК о снятии их с военного учета призывников и взятие на учет военнообязанных с одновременным присвоением военного звания "солдат (матрос) запаса" и указанием второй категории запаса.

То есть, в течение месяца после достижения 25 лет ТЦК без вызова лица снимает его с учета призывников и ставит на учет военнообязанных. Эта процедура не нуждается в прохождении ВЛК, однако мобилизовать без результата ВЛК не могут.

Поэтому если ТЦК намерен мобилизовать лицо, сначала его вызывают в центр и вручают направление на ВЛК. Уже после определения пригодности лицо имеют право мобилизовать.

