Блокування карток через неявку до ТЦК: як це працює в ПриватБанку

Закон не дозволяє ТЦК блокувати картки напряму, але є інший шлях

У соцмережах регулярно з'являються повідомлення про блокування банківських рахунків через неявку до ТЦК. Люди обурюються, звинувачують банки у свавіллі, поширюють чутки про автоматичне заморожування карток "ухилянтів". Та реальність виявляється складнішою.

Чи можуть банки блокувати рахунки через неявку до ТЦК, з'ясовував "Телеграф".

Автоматичне блокування карток так і не з'явилося у законі

Весною 2024 року депутати ухвалили новий мобілізаційний закон № 3633-IX. Спочатку у проєкті була норма про автоматичне блокування банківських карток для тих, хто не з'являється до ТЦК. Після громадського обговорення цю норму виключили з остаточної редакції.

У законі залишилося лише одне пряме обмеження — тимчасова заборона керувати транспортним засобом. Її застосовують виключно через суд. Жодних інших прямих обмежень закон не передбачає.

Рахунки блокують через несплачені штрафи — стандартна процедура для боржників

Чи блокують рахунки через несплачені штрафи

ТЦК не може просто наказати банку заблокувати чийсь рахунок. Але є законний механізм — через виконавчу службу. Працює він так: військкомат виписує штраф за статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Сума становить від 17 до 25,5 тисячі гривень залежно від конкретного порушення.

Людина отримує постанову про штраф і має 15 днів для добровільної сплати. Якщо штраф не сплачено, ТЦК передає справу до Державної виконавчої служби. З цього моменту відкривається виконавче провадження — точно так само, як при будь-яких інших боргах перед державою.

І аж тоді виконавець накладає арешт на банківські рахунки боржника згідно із Законом "Про виконавче провадження". Це звичайна процедура, яку застосовують для стягнення аліментів, штрафів за порушення ПДР, комунальних заборгованостей.

ПриватБанк розповів, як блокують рахунки українців

"Телеграф" звернувся до ПриватБанку з запитом про блокування рахунків. У пресслужбі банку пояснили процедуру.

"ПриватБанк обслуговує клієнтів в рамках діючого законодавства та норм регулятора. Згідно з якими, банк зобов'язаний заблокувати частину суми на рахунках клієнта чи рахунки клієнта виключно за зверненням державної виконавчої служби чи приватного виконавця після отримання постанови про арешт згідно з діючою процедурою електронного чи письмового обігу інформації з банками".

Відповідь "Приватбанку" про блокування рахунків

Банк діє на підставі офіційних документів від виконавчої служби. Без постанови про арешт жоден банк не може заблокувати рахунок клієнта.

За законом виконавець має накласти арешт на суму боргу: штраф плюс виконавчий збір. Якщо штраф становить 17 тисяч гривень, арештувати мають близько 18-19 тисяч. Решта коштів на рахунку має залишатися доступною. Проте випадки, коли блокують весь рахунок, відомі.

