З 1 січня жодних переплат: все, що потрібно знати про новий "Роумінг як вдома" для українців

Україна та ЄС стануть єдиним мобільним простором

Починаючи з 1 січня 2026 року, громадяни України зможуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у країнах Європейського Союзу за своїм звичайним тарифом, без додаткових роумінгових нарахувань. Такі самі умови діятимуть і для європейських абонентів під час перебування в Україні.

Що потрібно знати:

Україна офіційно приєднується до режиму "Роумінг як удома" з Європейським Союзом

Домашній тариф у ЄС — дзвінки, SMS та мобільний інтернет у 27 країнах ЄС оплачуватимуть за українським тарифом

Нічого не потрібно підключати — послуга буде працювати автоматично, без активації додаткових опцій

Україна стала першою державою за межами Європейської економічної зони, яка отримала повноцінний взаємний доступ до внутрішнього ринку роумінгу ЄС. Цей крок став можливим після виконання всіх технічних та юридичних вимог, включаючи повну гармонізацію українського законодавства з нормами Євросоюзу у сферітелекомунікацій. Про це пише "Європейська правда".

Після початку повномасштабної війни та до 31 грудня 2025 року діє Спільна заява України та ЄС про доступний роумінг для українців у ЄС.

2026 року ситуація змінюється фундаментально: приєднавшись до "Роумінг як вдома", Україна стає невід’ємною частиною внутрішнього ринку роумінгу ЄС, де діють єдині правила. сказала голова НКЕК Лілія Мальйон.

Новий формат забезпечить стабільність тарифів, захист прав споживачів та однакову якість зв’язку з обох боків кордону, а також інтегрує український бізнес у європейський ринок.

Лілія Мальйон. Фото: nkek.gov.ua

Важливо додати, що українським користувачам додатково не потрібно буде нічого підключати, якість зв’язку в роумінгу – така сама, як і вдома, а доступ до екстрених служб – безкоштовний. За запуск та супровід відповідають НКЕК та оператори мобільного зв’язку.

Водночас режим не передбачає безлімітного використання послуг. Ліміти хвилин, SMS та мобільного інтернету відповідатимуть умовам тарифного пакета. Тобто, якщо у вашому тарифі є 100 хвилин та 100 sms, їх можна використовувати у будь-якій країні ЄС у тому ж обсязі. Але якщо вдома (в Україні) ви вже використали 60 хвилин, то в роумінгу в ЄС доступними будуть лише 40. Якщо в ЄС ви використали ще 25 із них, то після повернення залишиться 15.

Безкоштовними будуть вхідні дзвінки. Обмеження можуть стосуватися мобільного інтернету. Але оператор повинен заздалегідь сповістити абонента про встановлений ліміт та попередити, якщо ви його досягнете.

Мальйон каже, що роумінг розрахований на короткострокові поїздки до ЄС. У зв’язку з війною для українців зробили виняток – вони можуть користуватися українськими SIM-картками на території ЄС без обмежень до 4 березня 2027 року.

Отже, що змінилося з 1 січня:

Дзвінки та SMS у країнах ЄС оплачуються за вашим українським тарифом, без додаткових зборів .

. Мобільний інтернет витрачається з пакета вашого домашнього тарифу .

. Додаткові з’єднання не потрібні – послуга працює автоматично залежно від оператора.

