С 1 января никаких переплат: все, что нужно знать о новом "Роуминге как дома" для украинцев

Украина и ЕС станут единым мобильным пространством

Начиная с 1 января 2026 года, граждане Украины смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в странах Европейского Союза по своему обычному тарифу, без дополнительных роуминговых начислений. Такие же условия будут действовать и для европейских абонентов во время пребывания в Украине.

Что нужно знать:

Украина официально присоединяется к режиму "Роуминг как дома" с Европейским Союзом

Домашний тариф в ЕС — звонки, SMS и мобильный интернет в 27 странах ЕС будут оплачиваться по украинскому тарифу

Ничего подключать не нужно — услуга будет работать автоматически, без активации дополнительных опций

Украина стала первым государством за пределами Европейской экономической зоны, которое получило полноценный взаимный доступ к внутреннему рынку роуминга ЕС. Этот шаг стал возможен после выполнения всех технических и юридических требований, включая полную гармонизацию украинского законодательства с нормами Евросоюза в сфере телекоммуникаций. Об этом пишет "Европейская правда".

После начала полномасштабной войны и до 31 декабря 2025 года действует Совместное заявление Украины и ЕС о доступном роуминге для украинцев в ЕС.

В 2026 году ситуация меняется фундаментально: присоединившись к "Роуминг как дома", Украина становится неотъемлемой частью внутреннего рынка роуминга ЕС, где действуют единые правила сказала председатель НКЭК Лилия Мальон.

Новый формат обеспечит стабильность тарифов, защиту прав потребителей и одинаковое качество связи по обе стороны границы, а также интегрирует украинский бизнес в европейский рынок.

Лилия Мальон. Фото: nkek.gov.ua

Важно добавить, что украинским пользователям дополнительно не нужно будет ничего подключать, качество связи в роуминге – такое же, как и дома, а доступ к экстренным службам – бесплатный. За запуск и сопровождение отвечают НКЭК и операторы мобильной связи.

В то же время режим не предполагает безлимитного использования услуг. Лимиты минут, SMS и мобильного интернета будут соответствовать условиям тарифного пакета. То есть, если в вашем тарифе есть 100 минут и 100 sms, их можно использовать в любой стране ЕС в том же объеме. Но если дома (в Украине) вы уже использовали 60 минут, то в роуминге в ЕС доступными будут только 40. Если в ЕС вы использовали еще 25 из них, то после возвращения останется 15.

Бесплатными будут входящие звонки. А вот мобильного интернета ограничения могут касаться. Но оператор должен заранее оповестить абонента об установленном лимите и предупредить, если вы его достигнете.

Мальон говорит, что роуминг рассчитан на краткосрочные поездки в ЕС. В связи с войной для украинцев сделали исключение – они могут пользоваться украинскими SIM-картами на территории ЕС без ограничений до 4 марта 2027 года.

Итак, что изменилось с 1 января:

Звонки и SMS в странах ЕС оплачиваются по вашему украинскому тарифу, без дополнительных сборов .

. Мобильный интернет расходуется из пакета вашего домашнего тарифа .

. Дополнительные подключения не нужны — услуга работает автоматически в зависимости от оператора.

