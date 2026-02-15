Пастка для туристів: українка показала, які саме "карпатські" вина продають в Буковелі (відео)

Місцеві підприємці не проти заробити на туристах

В мережі з'явилось відео, як в Буковелі місцеві ділки обманюють туристів. Замість натурального "домашнього" вина їм продають найдешевший замінник.

Десять літрів такого "винного напою" коштують менше, ніж пляшка звичайного вина. Відповідні кадри оприлюднені в мережі TikTok.

Що потрібно знати:

В мережі з'явилось відео, на якому, замість справжнього вина, розливають підробку

Продукція цієї марки продається в 10 літрових пакетах

Ціна так званого "винного напою" не перевищує 61 гривні за літр

На відео дівчина підходить до торгової точки за прилавком якої сидить чоловік. Він не соромлячись розливає по пляшках нібито "домашнє" вино з 10-літрової коробки.

"Що ви знаєте про вина та наливки в Буковелі", — написала авторка відео.

Кольорова гама коробки дуже нагадує пакування однієї з марок. Це марка винних напоїв Fruigio. Як зазначається на сайті, ароматизовані винні напої Fruigio упаковують у зручні 10-літрові коробки Bag-in-Box. Це забезпечує зручність зберігання та використання, а також допомагає зберегти якість і свіжість напою.

Асортимент винних напоїв цієї марки

Проте ціна продукції зразу викликає підозри. Десять літрів напою коштують 610 гривень. Тобто, 61 гривня за літр.

Ціна напою за 10 літрів

Варто додати, що цей напій також продається у відомій торговій мережі, представництва якої є в Києві, Дніпрі, Одесі та інших областях України.

В роздрібній мережі продають напій навіть дешевше

Що кажуть професійні сомелье

Сомельє Аліна Пухальська пояснила, від яких видів вина варто триматися якомога далі, щоб уникнути неприємностей. І на перше місце вона поставила так звані "винні напої".

"Часто в супермаркетах вони стоять поруч зі справжніми винами і на вигляд здаються такими ж, але насправді це лише винний напій — імітація вина. Справжнє вино — це натуральний продукт, виготовлений шляхом бродіння виноградного соку. Жодних домішок, окрім діоксиду сірки, який використовується для стабілізації вина, у його складі бути не повинно. Цей компонент абсолютно безпечний і використовується навіть у звичайних сухофруктах", — сказала Пухальська.

Водночас, за її словами, винний напій натомість містить не тільки виноградні виноматеріали, а й сік інших плодів, ягід, фруктів або зернових культур, а також добавки у вигляді етилового, коньячного, плодового, виноградного спиртів. Також там можлива присутність додаткового цукру, води, ароматизаторів, нескінченна кількість сульфатів та барвників, щоб хоч якось створити смак.

"Такий склад може не лише зіпсувати смак, але й негативно вплинути на ваше здоров'я. Тому, якщо бачите на етикетці напис "винний напій", краще відмовитися від покупки, особливо якщо ціна здається занадто привабливою — адже ціна часто відповідає якості", — порадила сомельє.

