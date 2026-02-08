За лагідним топонімом — руїни та окупація: що відомо про село зі смішною назвою, але трагічною історією

Назва, що нагадує про сміх, та історія, що сповнена болю

На перший погляд, це село могло б асоціюватися з чимось легким, смішним та буденним — лоскотом. Але за цією назвою ховається населений пункт із жорсткою та трагічною долею. З початку великої війни він опинився серед осередків бойових дій на Донбасі і став ціллю постійних обстрілів.

Що варто знати

Селище Лоскутівка на Луганщині має понад столітню історію та трагічну сучасність

З 2018 року населений пункт регулярно потерпав від масованих обстрілів важкою артилерією, що призвело до значних руйнувань житлового сектору

У червні 2022 року, після тривалих боїв на Донбасі, селище потрапило під повну російську окупацію, в якій перебуває дотепер

Сьогодні цей населений пункт досі перебуває під окупацією, залишаючись черговим нагадуванням про ціну війни для малих громад Сходу України. Селище Лоскутівка — невеликий населений пункт у Лисичанській міській територіальній громаді Луганської області. Згідно з даними Вікіпедії, тут мешкало близько 855 осіб (за переписом 2001 року).

Хоча детальної історичної хроніки села сьогодні мало в доступних джерелах. Перша письмова згадка про Лоскутівку сягає кінця 19 століття (близько 1890 року).

Назва Лоскутівка походить, ймовірно, від слова "лоскут" — невеликого шматка тканини, клаптя. Подібні назви в Україні часто пов’язані з історіями розподілу землі, поділом господарських ділянок. Такі топоніми характерні для сільських місцевостей 19-20 століть.

Селище Лоскутівка. Фото: wikipedia

Історія села Лоскутівка

Під час війни на сході України населений пункт неодноразово опинявся під вогнем проросійських бойовиків. Один із наймасштабніших обстрілів стався 8 травня 2018 року — тоді збройні формування так званої "ЛНР" застосували важку артилерію. Зафіксовано щонайменше десять влучань снарядів великого калібру у житлову забудову на вулицях Первомайській та Харківській. Внаслідок атаки було пошкоджено газову мережу, водогін і лінії електропостачання. Два житлові будинки зруйнували повністю, ще шість зазнали серйозних ушкоджень.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році селище опинилося в зоні інтенсивних бойових дій на Донбасі та стало одним із ключових напрямків протистояння. 22 червня 2022 року населений пункт перейшов під окупацію російських військ, де перебуває й надалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про населений пункт з "апетитною" назвою. Це село розташоване у Хмельницькій області.