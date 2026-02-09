Їстівні браслети з нульових. Чому діти шаленіли від цих цукерок та чи можна їх купити зараз

Це була просто спресована цукрова пудра з барвниками, ароматизаторами та лимонною кислотою

Ті, чиє дитинство припало на нульові, добре пам'ятають їстівні браслети. Діти могли цілий день носити їх на руці, поступово з'їдаючи намистини-цукерки.

Браслети складалися з маленьких цукерок-колечок, що були нанизані на тонку білу гумку. Цукерки були різнокольорові — пастельні відтінки рожевого, лимонного, блакитного. Коштували солодкі браслети копійки й продавалися в будь-якому кіоску.

Браслети з цукерок

Цукерки були матові, та не липли до рук. Саме це давало змогу створити з них браслетик.

Солодкі браслети

На смак це була пресована цукрова пудра з кислинкою та фруктовим присмаком. Цукерки не танули в роті миттєво — їх треба було або довго розсмоктувати, або з хрускотом гризти.

Діти любили їстівні браслети за особливий "шик" — це одночасно і прикраса і запас цукерок. Найцікавішим (і найжахливішим) було те, що часто браслет носили на руці весь день. Цукерки контактували з пилом, піском і шкірою, а потім їх спокійно з’їдали.

Цукерку відтягували зубами прямо з зап’ястя. Особливим вмінням було обережно відкусити одну цукерку, щоб гумка не порвалася. Інакше всі цукерки могли "розбігтися" по землі.

Чи можна зараз купити солодкі браслети

Сьогодні такі браслети все ще можна знайти у продажу. Поштучно можна купити за ціною 7.50 грн, упаковка з 40 їстівних браслетів коштує до 200 грн.

Браслети-цукерки можна купити й зараз

Проте браслети-цукерки не мають колишньої популярності серед дітлахів. Нові часи — нові захоплення.

