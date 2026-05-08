Усик набагато менший за Верховена: "Король" у всьому перевершує українця (інфографіка)

Габарити нідерландського кікбоксера вражають

У суботу, 23 травня, в Гізі (Єгипет) відбудеться грандіозний вечір боксу, в головному поєдинку якого на рингу зійдуться чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та "Король кікбоксингу" Ріко Верховен (1-0, 0 КО). Нідерландський боєць набагато більший за українського "Кота".

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верховеном за правилами боксу

Ріко перевершує Олександра в основних характеристиках

Українець компенсує різницю у габаритах іншими якостями

"Телеграф" пропонує до вашої уваги порівняння показників бійців перед боєм. Верховен має відчутну перевагу в основних показниках.

Усик більш віковий спортсмен, на 2 роки старший за Верховена. Олександр номінально є боксером 1-важкої ваги, проте спортивний шлях привів його до абсолютного чемпіонства у гевівейті. Вага "Кота" в останньому поєдинку проти Даніеля Дюбуа складала 103,1 кг. Ріко у своєму останньому поєдинку важив 120,3 кг. Додамо, що нідерландець вищий за українця — 196 см проти 191 см, також "Король кікбоксингу" має перевагу в розмаху рук — 210 см проти 198 см.

Попри перевагу у габаритах, Верховен є аутсайдером у протистоянні. Річ у тому, що бій пройде за правилами боксу, де Усик є багаторазовим абсолютним чемпіоном світу та олімпійським чемпіоном. Олександр має приголомшливу витривалість і боксерський IQ.

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

На думку букмекерів, "Кіт" є беззаперечним фаворитом поєдинку, так само вважає штучний інтелект. Додамо, що бій Усик — Верховен покажуть в Україні. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також усі учасники шоу.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.