Усик намного меньше Верховена: "Король" во всем превосходит украинца (инфографика)

Габариты нидерландского кикбоксера впечатляют

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится грандиозный вечер бокса, в главном поединке которого на ринге сразятся чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и "Король кикбоксинга" Рико Верховен (1-0, 0 КО). Нидерландский боец намного больше украинского "Кота".

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Рико превосходит Александра в основных характеристиках

Украинец компенсирует разницу в габаритах другими качествами

"Телеграф" предлагает вашему вниманию сравнение показателей бойцов перед боем. Верховен имеет ощутимое преимущество в основных показателях.

Усик более возрастной спортсмен, на 2 года старше за Верховена. Александр номинально является боксером 1-тяжелого веса, однако спортивный путь привел его к абсолютному чемпионству в хэвивейте. Вес "Кота" в последнем поединке против Даниеля Дюбуа составлял 103,1 кг. Рико, в своем последнем поединке весил 120,3 кг. Добавим, что нидерландец выше украинца — 196 см против 191 см, также "Король кикбоксинга" имеет преимущество в размахе рук — 210 см против 198 см.

Усик - Верховен

Несмотря на преимущество в габаритах, Верховен является аутсайдером в противостоянии. Дело в том, что бой пройдет по правилам бокса, где Усик является многократным абсолютным чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Александр обладает потрясающей выносливостью и боксерским IQ.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка, так же считает и искусственный интеллект. Добавим, что бой Усик — Верховен покажут в Украине. Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также все участники шоу.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.