Збірна України на ЧС-2026 з хокею: розклад, трансляції та результати (відео)
Синьо-жовті проведуть 5 матчів
У суботу, 2 травня, чоловіча збірна України з хокею стартує на чемпіонаті світу-2026 у Дивізіоні 1А (другий за силою хокейний дивізіон — Ред.). Турнір відбувається у польському місті Сосновець.
Що потрібно знати
- Збірна України другий рік поспіль грає у дивізіоні 1А
- Торік українці посіли 3-тє місце
- Синьо-жовті грали в еліті востаннє 2007 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар, розклад, прямі трансляції та результати всіх матчів збірної України. Синьо-жовті виступатимуть на змаганнях у групі А разом із командами Польщі, Литви, Франції, Казахстану та Японії. Команди, що посядуть перші 2 місця, перейдуть до елітного дивізіону. Збірна, яка стане останньою, опуститься у класі.
Розклад, прямі трансляції та результати матчів збірної України з хокею на ЧС-2026 (оновлюється)
Субота, 2 травня
20:30 Польща – Україна
Неділя, 3 травня
17:00 Україна – Литва
Вівторок, 5 травня
17:00 Франція – Україна
Четвер, 7 травня
17:00 Україна – Казахстан
П’ятниця, 8 травня
17:00 Україна – Японія
Склад збірної України на ЧС-2026 з хокею
Нагадаємо, 2025 року збірна України опинилася за крок від переходу до еліти світового хокею. Синьо-жовті посіли третє місце у дивізіоні 1А та зберегли прописку у лізі.