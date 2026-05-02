Збірна України на ЧС-2026 з хокею: розклад, трансляції та результати (відео)

Синьо-жовті проведуть 5 матчів

У суботу, 2 травня, чоловіча збірна України з хокею стартує на чемпіонаті світу-2026 у Дивізіоні 1А (другий за силою хокейний дивізіон — Ред.). Турнір відбувається у польському місті Сосновець.

Що потрібно знати

Збірна України другий рік поспіль грає у дивізіоні 1А

Торік українці посіли 3-тє місце

Синьо-жовті грали в еліті востаннє 2007 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар, розклад, прямі трансляції та результати всіх матчів збірної України. Синьо-жовті виступатимуть на змаганнях у групі А разом із командами Польщі, Литви, Франції, Казахстану та Японії. Команди, що посядуть перші 2 місця, перейдуть до елітного дивізіону. Збірна, яка стане останньою, опуститься у класі.

Розклад, прямі трансляції та результати матчів збірної України з хокею на ЧС-2026 (оновлюється)

Субота, 2 травня

20:30 Польща – Україна

Неділя, 3 травня

17:00 Україна – Литва

Вівторок, 5 травня

17:00 Франція – Україна

Четвер, 7 травня

17:00 Україна – Казахстан

П’ятниця, 8 травня

17:00 Україна – Японія

Склад збірної України на ЧС-2026 з хокею

Склад збірної України на ЧС-2026 з хокею/Фото: ФХУ

Нагадаємо, 2025 року збірна України опинилася за крок від переходу до еліти світового хокею. Синьо-жовті посіли третє місце у дивізіоні 1А та зберегли прописку у лізі.