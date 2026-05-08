"Якщо йому щось не подобається…". Відомий співак розкрив правду про характер Кондратюка

Продюсер ніколи не догоджатиме публіці

Колишній учасник проєкту "Караоке на Майдані" Ігор Целип, який переміг у шоу 2018 року, поділився, як йому працювалося з продюсером Ігорем Кондратюком.

Про це він розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Переможець "Караоке на Майдані" про шоу, Ігоря Кондратюка та хворобу брата: "Для мене вже було перемогою просто вийти на сцену".

На запитання, яким для нього за роки знайомства став Кондратюк, співак відповів без прикрас. "Мені якраз подобається його прямість. Він за словом у кишеню не полізе — і це нормально. Кондратюк дуже мудрий і виважений", — зазначив артист.

За словами Целипа, головна риса шоумена — відсутність бажання грати на публіку заради дешевих рейтингів чи "солодких" заголовків.

"Він не з тих людей, які будуть усім догоджати чи говорити "солодкі" речі тільки для картинки. Якщо йому щось не подобається — він скаже прямо. І я думаю, що саме через це багато хто його або дуже любить, або дуже не любить. Але в ньому точно немає лицемірства", — резюмував співак.

Нагадаємо, що Ігор Целип переміг у популярному проєкті у 2018 році. На публіці він виконав композицію Олега Винника "Мої батьки".

У той момент я співав із думками про маму й тата, про все, що вони для мене зробили. Напевно, люди відчули цю щирість — тому пісня так емоційно зайшла аудиторії. І досі буває, що мене впізнають саме по тому виступу й кажуть: "Це ж ти співав про батьків" Ігор Целип

Раніше сам Ігор Кондратюк дав інтерв’ю "Телеграфу". Він розповів, чому пішов із "Караоке на Майдані".