"Укргазбанк" пояснив, чому купує банкомати з російським слідом

Компанія каже, що дані українців будуть в безпеці

Керівництво державного "Укргазбанку" не бачить нічого негідного в закупках банкоматів, що вироблялися компанією, яка працює в Росії та спонсорує режим Путіна (сплачує податки в РФ).

"Телеграф" отримав офіційний коментар фінустанови щодо придбань устаткування з російським слідом.

Ми писали про закупку "Укргазбанком" 81 банкомату різних типів на відкритому аукціоні за участі двох українських постачальників: ТОВ "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі" пропонував ціну 55,26 млн грн, а ТОВ "АТМ сістемс" — 47,72 млн грн. Останній виграв конкурс завдяки нижчій ціні. Утім "АТМ сістемс" запропонував апарати корейського виробника Hyosung TNS Inc, який постачає техніку ще в Росію — активно там працює через дочірню компанію (ООО "Хесон ТНС Рус") й нарощує прибуток і, відповідно, сплату податків, які Путін витрачає на війну в Україні.

Ще один момент: сучасний корейський банкомат MoniMax 8600S цього виробника пройшов сертифікацію в центральному банку Росії під час повномасштабної війни — у 2024 році.

Це все жодним чином не чіпає й не дратує керівників "Укргазбанку", там вважають нормальним робити продажі компанії, що працює на Путіна. Головне, щоб закупка відбувалась не напряму з РФ, а через українську компанію-постачальника, та щоб ціна банкоматів була нижчою, аніж в інших постачальників. Це випливає з коментаря фінустанови.

"Усі пропозиції розглядаються виключно в межах оприлюднених вимог — технічних, безпекових та комплаєнс-критеріїв. Тендерна документація прямо передбачає відхилення учасників, які є пов’язаними з державами-агресорами у розумінні законодавства — зокрема, якщо учасник або його кінцеві бенефіціарні власники є резидентами таких держав, або якщо пропонується товар відповідного походження. За результатами перевірки встановлено, що ці критерії до пропозиції переможця не застосовуються, а отже підстави для її відхилення відсутні", — відповіла пресслужба "Укргазбанку" на запит "Телеграфу".

Там запевнили, що всі учасники тендерів проходять перевірку профільними підрозділами держбанку — фінансового моніторингу, комплаєнс-контролю та банківської безпеки.

"За результатами такої перевірки не виявлено жодних законних обставин, які могли б бути підставою для відхилення пропозиції. Тож, за результатами аукціону пропозиція переможця була визнана найбільш економічно вигідною: вона відповідає тендерній документації та є на 5 541 224,34 грн нижчою за пропозицію скаржника. Відповідно, за результатами розгляду вимоги та скарги учасника, поданої в системі, підстав для її задоволення не встановлено", — підкреслюється у відповіді.

Також заспокоїли, що "Укргазбанк" купує банкомати без програмного забезпечення. Тому шкідливі програми не мають потрапити в Україну через апаратуру Hyosung та зашкодити користувачам.

Ставлення клієнтів до всього цього й їх бажання користуватися такими банкоматами — можна буде оцінити лише з часом. Особливо на тлі скасування багатьма банками пільгових комісій за зняття/внесення готівки для власників їх карт: зазвичай послуга вартує 1% суми в будь-якому банку, й немає сенсу вишукувати банкомати конкретних фінустанов, можна користуватися будь-яким. Водночас чимало українців досі принципово не купують продукцію іноземних виробників, які продовжують свою роботу в РФ і платять там податки.

Чи буде реагувати на такого роду закупівлі державних фінустанов Національний банк — стане відомо у разі подання відповідної скарги до самого НБУ. Таку можливість нині розглядають у ТОВ "Прінтек Україна Ел.Ел.Сі".

Як відомо, Нацбанк донині продовжує роботу щодо виходу з російського фінансового ринку західних банківських груп, які здійснюють діяльність одночасно і на території РФ, і в Україні. Регулятора не влаштовує, що, приміром, російські дочірні установи австрійського "Райффайзен Банку" й угорського "ОТП Банку" сплачують податки в РФ і фінансують війну проти України. Попри те, що українські "Райффайзен" і "ОТП" не мають прямого стосунку до РФ, й російськими установами володіють не вони напряму, а їх західні власники. Є певна аналогія з історією щодо закупок через українську компанію-посередника імпортного обладнання, яке виробляється спонсорами путінського режиму.