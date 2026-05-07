Усик проведе бій біля першого дива світу: це місце повно таємниць та загадок (фото)

Українець побореться в одному з найкрасивіших місць світу

У суботу, 23 травня, в Гізі (Єгипет) відбудеться грандіозний вечір боксу, в головному поєдинку якого виступлять чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та зірка кікбоксингу Ріко Верховен (1-0). Вперше біля підніжжя пірамід відбудеться спортивне шоу такого масштабу.

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верховеном за правилами боксу

Шоу пройде біля пірамід

Піраміда Хеопса – перше диво світу

Усик та Верховен проведуть бій на тимчасово зведеній арені біля пірамід. Про це повідомляє "Телеграф". Глядачі та учасники шоу насолодяться не лише атмосферою свята спорту, а й красою Єгипту.

Офіційний транслятор шоу Усик — Верховен DAZN за допомогою ШІ показав концепт арени у пірамід/Фото: facebook.com/cairospots

Піраміди Гізи й донині заворожують і навіть дивують вчених та археологів. На плато Гіза, розташованому на захід від Каїра, знаходиться близько десяти пірамід, хоча менші за розміром тьмяніють на тлі трьох найбільших (Піраміда Хеопса, піраміда Хефрена та піраміда Мікеріна). Вони були побудовані в період IV династії Стародавнього царства (приблизно 2600-2500 рр.. до н. е.). Саме на їхньому фоні буде встановлена арена для майбутнього бою.

Великі піраміди Гізи/Фото: Getty Images

Піраміда Мікеріна

Піраміда Мікеріна (відома також як "Піраміда Менкаура") — найпівденніша, пізня і низька з трьох єгипетських пірамід у Гізі, висотою в 62 м. У дослідженні 2025 року, проведеному німецькими та єгипетськими археологами під нею виявили загадкові порожнечі. Отримані дані дозволяють припустити, що порожнеча на східній стороні піраміди може містити прихований "другий вхід", а в другій "порожнечі" — знаходяться релігійні статуї давньоєгипетських богів і, можливо, фараона Менкаура.

Комплекс пірамід у Гізі/Фото: Getty Images

Піраміда Хеопса

Піраміда Хеопса, Велика піраміда Гізи — найбільша з єгипетських пірамід, пам’ятка архітектурного мистецтва Стародавнього Єгипту, єдине з "Семи чудес світу", що збереглося до наших днів, і найдавніше з них. Її висота зараз становить 138,75 м. У ній також було виявлено невивчені порожнечі, проте їхнє призначення досі викликає суперечки. Дослідники вважають, що це або прихований другий вхід, або просто пережитки будівництва. Вони могли бути внутрішніми проходами або порожнинами для зняття напруги, використовуваними для переміщення кам’яних блоків, перерозподілу ваги або стабілізації споруди в міру її зведення.

Піраміда Хефрена

Піраміда Хефрена, точніше Хафри — друга за величиною давньоєгипетська піраміда, заввишки 136,4 м. Піраміда, ймовірно, була розкрита і пограбована в перший перехідний період (період в історії Стародавнього Єгипту, який розділяє Стародавнє та Середнє царства).

Головною загадкою побудови пірамід є те, як стародавні єгиптяни переміщали такі колосальні 60-тонні камені. Єгиптолог Захі Хавасс скептично ставиться до тверджень про те, що піраміди Гізи були побудовані невідомою давньою цивілізацією.

Великий Сфінкс на фоні піраміди Хеопса/Фото: Getty Images

Людям потрібно розуміти, як єгиптяни переміщали ці 60-тонні каміння. Це був національний проєкт, у якому брали участь стародавні єгиптяни, щоб перетворити свого царя на бога. Захі Хавасс

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

Український "Кіт" є беззаперечним фаворитом поєдинку, а сам бій покажуть в Україні. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко за бій, а також усі учасники шоу.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.